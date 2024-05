Stellantis Atessa: ordini in calo, si teme la cassa integrazione

Brutte notizie per lo stabilimento Stellantis Atessa. Anche in quella fabbrica in cui vengono prodotti i veicoli commerciali del gruppo automobilistico gli ordini sono in calo e adesso si teme la cassa integrazione. Lo ha fatto sapere nelle scorse ore la Fiom CGIL di Chieti. Secondo i rappresentanti del sindacato il calo degli ordini è dovuto soprattutto al calo delle richieste di modelli per la camperistica e per i piccoli furgoni.

Anche nello stabilimento Stellantis Atessa si teme la cassa integrazione a causa degli ordini in calo

“Fiom esprime la propria preoccupazione riguardo a questa situazione e si impegna a seguirla attentamente. Tale situazione non riguarda solamente i dipendenti dell’ex Sevel, ma avrà anche conseguenze rilevanti per i lavoratori del settore accessorio e per quelli dei clienti”, ha detto il sindacato in un comunicato. Dunque sembra aprirsi un altro fronte in Italia per il gruppo Stellantis già costretta alla cassa integrazione a Mirafiori e Modena. Anche in altri stabilimenti la produzione è ridotta al minimo a causa del calo della domanda per le auto prodotte nei vari stabilimenti.

Fiat Chrysler Atessa

Vedremo se dopo l’allarme lanciato dai sindacati qualcosa si muoverà nei prossimi giorni. Al momento la situazione rimane incerta e si spera sempre in qualche buona notizia che però al momento continuano a non arrivare.