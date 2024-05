Dirigente Stellantis è sicuro, in vendita l’anno prossimo il Ram 5500 a idrogeno

In una recente intervista al giornale tedesco Welt am Sonntag, Jean-Michel Billig, Chief Technology Officer, ovvero il direttore tecnico, di Stellantis che si occupa dello sviluppo dei veicoli a idrogeno, ha rivelato una notizia potenzialmente entusiasmante e, per la verità, anche abbastanza inaspettata. Un Ram 5500 alimentato a idrogeno è in arrivo e sarà destinato al mercato nordamericano già l’anno prossimo.

Questa mossa suona come rivoluzionaria e sottolinea l’impegno di Stellantis verso sostenibilità e innovazione a tutto tondo. Da tempo si sta spingendo nel settore dei veicoli pesanti, in particolar modo per quelli cosiddetti commerciali. La via dell’idrogeno sembra ancora attraente per alcuni tecnici e altrettanti investitori che potremmo affettuosamente definire ottimisti.

“Prevediamo una significativa quota di mercato per questa tecnologia nel prossimo decennio; per i veicoli commerciali, potrebbe raggiungere fino al 40%”, ha affermato Billig. Ma perché nel 2024 puntare all’idrogeno? Uno dei principali vantaggi delle celle a combustibile a idrogeno starebbe nella loro alta densità energetica e nella velocità di rifornimento rapida. Queste essenziali caratteristiche le renderebbe ideali per applicazioni pesanti, proprio come il caso del Ram 5500.

Rispetto ai veicoli elettrici a batteria (BEV), i veicoli a idrogeno (noti con la sigla “FCV”) vantano un peso notevolmente più leggero e tempi di rifornimento più rapidi, almeno per il momento e con le tecnologie disponibili. garantendo una minima interruzione dell’efficienza operativa.

L’idrogeno ha attirato l’attenzione di industrie e governi come strumento vitale nella lotta contro le emissioni di gas serra. Si tratta di un combustibile privo di emissioni di carbonio, per questo offre un potenziale immenso, soprattutto nei settori dei trasporti e della produzione di elettricità. Su questo sentiero vuole muoversi Stellantis, esplorando attivamente la tecnologia dell’idrogeno, introducendo inizialmente veicoli commerciali medi con celle a combustibile alla fine del 2022. Nonostante le vendite iniziali siano state modeste, Billig rimane ottimista per il futuro, prevedendo un significativo aumento della produzione fino a 100.000 unità all’anno entro il 2030.

Questo Ram 5500 in arrivo dovrebbe rappresentare una mossa centrale nella strategia dell’idrogeno di Stellantis, essendo il primo veicolo Stellantis in Nord America ad avere un propulsore a idrogeno. Intanto, Ram non ha ancora annunciato ufficialmente il lancio del veicolo, e ci sono poche informazioni disponibili al momento.

Cummins, partner da diversi anni di Ram, ha sviluppato diverse varianti a idrogeno della sua gamma motori. Ci sarebbe il nuovo B6.7H, una versione a idrogeno del motore da 6,7 litri, progettato per alimentare mezzi commerciali di media portata. Conferme ufficiali o meno, oltre al Ram 5500 a idrogeno, Stellantis continua a esplorare alternative di propulsione, incluso il prossimo Ramcharger, un ibrido plug-in con batteria da 92 kWh che dovrebbe arrivare nel 2025.