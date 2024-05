Stellantis: il 14 maggio svelerà i dettagli dei suoi progetti con Leapmotor

Come vi abbiamo scritto in precedenza, lo scorso anno Stellantis è entrata in Leapmotor. Ciò è avvenuto con un investimento da 1,5 miliardi di euro pari a circa il 20 per cento della casa automobilistica cinese che dunque è diventato ufficialmente il 15 esimo marchio del gruppo automobilistico. Il numero uno del gruppo Carlos Tavares ha già confermato l’intenzione di commercializzare le auto del marchio cinese anche in Europa.

Stellantis tra pochi giorni chiarirà i suoi programmi con Leapmotor

Martedì 14 maggio Stellantis ha fatto sapere che nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno il CEO Carlos Tavares e il presidente di Leapmotor Zhu Jiangming svelerà tutti i dettagli relativi ai programmi concernenti questa collaborazione con la casa automobilistica cinese. Questa conferenza stampa segnerà il debutto ufficiale di Leapmotor International, una joint venture controllata da Stellantis al 51 per cento, focalizzata sulla produzione e commercializzazione delle vetture elettriche Leapmotor al di fuori del mercato cinese.

In Cina nel frattempo la società è già operativa come si intuisce da alcune foto apparse sui social cinesi come Weibo. In particolare cresce l’attesa di sapere dove saranno prodotte le auto di Leapmotor che Stellantis avrebbe intenzione di costruire in Europa. Lo stabilimento di Tychy in Polonia dovrebbe essere in pole position ma non si escludono sorprese. Sempre dai social cinesi alcuni utenti parlando di possibili produzioni in Italia. Le produzioni dovrebbero avere inizio nel corso del 2026 grazie ad alcuni kit di assemblaggio che arriveranno direttamente dalla Cina.

In totale si dovrebbe arrivare a circa 150 mila auto prodotte all’anno. L’obiettivo entro il 2030 è quello di vendere in Europa 500 mila auto di Leapmotor. Comunque Stellantis ha intenzione di iniziare la vendita di auto della casa cinese già da subito. Infatti ad ottobre sarà avviata in Europa la commercializzazione del primo modello la city car elettrica T03 a cui poi seguirà in un secondo momento anche quella del SUV C10.