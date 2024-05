Auto a guida autonoma in crisi a causa di una t-shirt con stampato un cartello stradale

Ha dell’incredibile ciò che è successo negli Stati Uniti, dove circolano regolarmente in strada auto con guida autonoma di Livello 4 e 5. Una tecnologia ancora troppo avanzata per raggiungere il nostro Paese, tanto da bloccarsi quando una persona per strada indossa una maglietta con sopra stampato il segnale di Stop. Mettiamo in chiaro una cosa, si tratta di una tecnologia che può letteralmente salvare la vita, come successo con il possessore di una Tesla, salvato per miracolo dopo che la sua Model Y ha guidato autonomamente fino al pronto soccorso. Ma, sicuramente ci sono ancora dei miglioramenti da applicare.

Guida autonoma, l’intelligenza artificiale non riesce a distinguere un cartello stradale reale da uno stampato su una t-shirt

Un ragazzo, su Instagram, ha realizzato un video per mostrare il comportamento delle auto a guida autonoma di fronte ad una t-shirt con la scritta Stop. A quanto pare, l’intelligenza artificiale dell’auto, così come accadde lo scorso anno a San Francisco nel caso dei coni arancioni, mette in seria difficoltà il veicolo, impossibilitato a proseguire la sua corsa.

Solitamente, ad un reale segnale di Stop la vettura di ferma e analizza la strada per capire se sono in arrivo veicoli, ciclisti o pedoni. Una volta analizzato l’ambiente circostante, l’auto continuerà la sua corsa svoltando o superando l’incrocio in piena sicurezza. Il ragazzo del video, invece, si è appostato sul marciapiede con un indosso una t-shirt con stampato un segnale di Stop, mettendo in crisi l’auto a guida autonoma, impossibilitata a procedere. La vettura riprende quindi la corsa soltanto dopo che il ragazzo si sposta dal marciapiede.

L’episodio, oltre a rappresentare un rischio concreto, rischia di innescare un pericoloso emulatore, con persone che potrebbero replicare il gesto indossando t-shirt con segnali stradali. Questa condotta irresponsabile non solo metterebbe a repentaglio la propria incolumità, ma anche quella degli altri automobilisti e pedoni. Certo, questa tecnologia non è perfetta, così come non lo sono gli automobilisti umani, ma prima di proporre sul mercato un qualcosa di così tale importanza che può mettere in pericolo la sicurezza di tante persone, bisogna lavorare su tanti aspetti e prevedere diversi scenari, tra cui quelli più strani come quelli in questo video.