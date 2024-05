Nuova Alfa Romeo Stelvio: riuscirà a diventare la regina del segmento?

Nuova Alfa Romeo Stelvio rappresenta la prossima grande novità per la casa automobilistica del Biscione che poco meno di un mese fa ha svelato al mondo intero il suo nuovo modello entry level il SUV compatto Alfa Romeo Junior. La seconda generazione del SUV di segmento B dello storico marchio milanese esordirà nel corso della seconda metà del prossimo anno. Dunque manca poco più di un anno al suo debutto e cresce la curiosità di sapere esattamente come sarà, quale novità apporterà alla sua gamma rispetto alla sua prima generazione e soprattutto quale sarà l’accoglienza nel segmento premium del mercato auto per questo modello.

Il Biscione spera che nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà nel 2025 diventi la regina del suo segmento

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e chi ha avuto la possibilità di vederla in anteprima ha detto che avrà uno design davvero spettacolare. Rispetto al modello attuale il SUV dovrebbe apparire con uno stile ancora più aerodinamico e sportivo. Sul web girano numerosi render che provano ad immaginare quello che potrebbe essere il nuovo stile di questo modello. I soliti bene informati però giurano che nessuno di loro è riuscito a catturare in pieno quello che sarà il nuovo aspetto di questo modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ovviamente dentro Alfa Romeo e più in generale in tutta Stellantis tutti si augurano che in futuro quando finalmente la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà diventata realtà possa finalmente emergere come una delle vere protagoniste a livello globale nel segmento rpemium del mercato dei SUV di segmento D potendo finalmente lottare ad armi pari con i rivali tedeschi di Audi, BMW e Mercedes e non solo. Ricordiamo infatti che Alfa Romeo punta a diventare il vero premium globale di Stellantis e la sua affermazione in questo settore dipenderà in grossa parte dal successo che avranno in futuro le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio.