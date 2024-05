Nuova Lancia Ypsilon: l’Europa accoglierà la vettura con gli onori che merita?

Nuova Lancia Ypsilon segna il ritorno della casa automobilistica piemontese in Europa dopo un’assenza durata svariati anni. Oltre che in Italia proprio in questi giorni la vettura inizia ad essere ordinabile nei primi mercati al di fuori del nostro paese. Ovviamente c’è grande curiosità di sapere come questa auto sarà accolta al di là del Belpaese. Il marchio Lancia continua ad essere molto amato anche in altre parti d’Europa e Lancia per il suo ritorno nel vecchio continente ha scelto dei mercati che per tipologia di vendita o per apprezzamento nei confronti del marchio dovrebbero essere particolarmente favorevoli a questo ritorno che negli scorsi anni sembrava ormai essere praticamente impossibile.

Nuova Lancia Ypsilon si appresta a fare il suo ritorno in Europa: quale sarà l’accoglienza che la berlina compatta riceverà?

Lo stesso Carlos Tavares ha ammesso che quando è nata Stellantis molti gli hanno consigliato di chiudere definitivamente questo marchio che ormai da molti anni aveva una sola auto in gamma e cioè proprio la Ypsilon. Come sappiamo le cose sono andate in maniera diversa con Stellantis che ha deciso di puntare forte su questo marchio per il quale è stato previsto una sorta di “rinascimento” che è partito proprio con la nuova Lancia Ypsilon che si accinge a debuttare in mercati importanti come Olanda, Francia, Belgio, Germania, Portogallo e Spagna.

In casa Lancia le aspettative sono elevate. Dirigenti e ingegneri del brand sono consci di aver fatto un ottimo lavoro con questa auto e sperano presto di poter iniziare a raccoglierne i frutti. La nuova Lancia Ypsilon si candida ad essere anche in futuro la vettura più venduta di Lancia. Ricordiamo che nei prossimi anni saranno infatti tre le auto presenti nella gamma della casa automobilistica italiana.

Oltre alla nuova Lancia Ypsilon che il prossimo anno riceverà anche la versione ad alte prestazioni HF, nel 2026 è previsto il debutto della nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia e poi nel 2028 quello della nuova Lancia Delta che suscita le maggiori curiosità e attese da parte di fan e appassionati di auto.