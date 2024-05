Tesla fa fuori migliaia di posizioni in Nord America: salve solo 3 poltrone

Se Tesla è l’azienda dove aspiri a trovare la realizzazione della tua carriera, potresti trovarti a competere per uno dei rarissimi posti di lavoro liberi negli Stati Uniti e che sono ancora attualmente disponibili. Non è un’esagerazione, ci sono davvero pochissime poltrone rimaste libere. Le altre migliaia sono state semplicemente tagliate.

Mercoledì, infatti, Tesla il produttore di veicoli elettrici ha ridotto drasticamente il numero delle sue offerte di lavoro in Nord America, passando da quelle che erano oltre 3.400 a soli tre. Sì, proprio 3 posti di lavoro. Un passaggio drastico, eufemisticamente, e anche un segnale importante di come, di questi tempi, si fa presto s tornare sui propri passi rispetto alle previsioni rosee di un anno fa.

Questi posti, precedentemente disponibili, soprattutto in California, Texas e Nevada, sono stati rimossi dalla pagina ufficiale delle carriere di Tesla, come riportato da Quartz. Questa improvvisa interruzione delle assunzioni segue uno dei trimestri più difficili per Tesla, caratterizzato da una serie di licenziamenti. Tali tagli sono stati definiti dallo stesso CEO Elon Musk “hard core”, ovvero estremi, e dalle dimissioni di almeno sei dirigenti chiave.

Nel primo trimestre, i profitti aziendali sono stati al di sotto delle stime su quasi tutti i fronti, con il richiamo di quasi 4mila Cybertruck e una battaglia dei prezzi con i rivali cinesi di veicoli elettrici che praticamente sembrano essersi uniti tutti contro l’azienda americana.

Quali sono queste 3 poltrone in Tesla? I tre ruoli rimasti negli Stati Uniti sembrano essere posizioni a tempo pieno solo sulla carta. Riguarderebbero il “programma di sviluppo produttivo” di Tesla, tra cui un corso di formazione della durata variabile da 7 a 16 settimane presso i college della comunità in Texas e California. Il corso offre ai partecipanti “l’opportunità di passare a un ruolo di produzione a tempo pieno”. Nel Nevada, il programma è etichettato come stage e dura solo da 4 a 6 settimane, stando a quanto riportato sul sito web di Tesla.

La scorsa settimana, Tesla ha ritirato le offerte di stage estive, poche settimane prima delle date di inizio. Oltre ai 28 posti in Europa, concentrati principalmente presso la Gigafactory di Brandeburgo in Germania, non sono stati pubblicati annunci per altre regioni.

Ad aprile, Tesla aveva annunciato tagli al personale per il 10% dei suoi 140.000 dipendenti. Fonti interne hanno riferito a Bloomberg che oltre 20.000 persone potrebbero essere invitate a lasciare l’azienda. Nessuna risposta ufficiale in merito a una conferma (o meno) di questo piano devastante.