Tesla fatica in Germania: vendite calate del 36% nel 2024

Le sfide di Tesla in Europa continuano a intensificarsi, con dati preoccupanti che emergono dal mercato tedesco e italiano. Secondo il KBA, l’autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici, le immatricolazioni di Tesla in Germania sono diminuite significativamente nei primi quattro mesi del 2024. Una tendenza simile si osserva anche in Italia dove, nonostante la Model Y rimanga la vettura elettrica più venduta nel mese scorso, ha registrato un calo del 50,63% rispetto allo stesso mese del 2023.

Tesla registra un calo drastico in Germania dall’inizio del 2024

Nonostante la mancanza di incentivi in Germania, le vendite di auto elettriche pare abbiano retto molto bene, con solo lo 0,2% in meno su base annua. La casa automobilistica di Elon Musk, invece, ha registrato un calo del 32,4% ad aprile 2024, che aumenta al 36,3% nel periodo che va da gennaio ad aprile di quest’anno.

Tesla ha venduto soltanto 1.637 auto in Germania nel mese di aprile e 14.705 nei primi quattro mesi del 2024. Questo calo drastico è sicuramente causato dalla concorrenza sempre più agguerrita di questo segmento. In totale, il mercato automobilistico tedesco ha visto l’immatricolazione di 243.102 veicoli, pari ad un aumento del 19,80% rispetto allo stesso mese del 2023. Tuttavia, gli analisti spiegano che si tratta di un dato poco reale, in quanto lo scorso mese ha avuto più giorni lavorativi rispetto ad aprile 2023, quando cadeva la Pasqua.

Se prendiamo in considerazione invece il periodo che va da gennaio ad aprile 2024, le auto immatricolate sono state 937.887, per una crescita del 7,9% rispetto allo scorso anno. A livello mondiale Tesla resta comunque in testa per quanto riguarda la vendita di auto elettriche, ma le quote di mercato sono in calo rispetto al passato, dove dominava con grande distacco dalle concorrenti.