Fiat Panda 2024: le aspettative sono elevate per prezzi, design e motori

Fiat Panda 2024 è la prossima grande novità in serbo da parte del gruppo Stellantis. Il suo debutto è previsto il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui la casa torinese festeggia un anniversario molto importante e cioè quello dei suoi primi 125 anni di attività, un traguardo che solo poche altre case automobilistiche hanno raggiunto in precedenza.

Crescono le aspettative per Fiat Panda 2024 il cui momento sta per arrivare

A proposito di Fiat Panda 2024 sembra ormai questione di settimane se non addirittura di giorni che sul web possano apparire le prime immagine senza veli. Sembra infatti assai probabile che prima della presentazione ufficiale la vettura possa essere svelata come del resto già accaduto con molte altre auto di Stellantis di recente debutto: Nuova Lancia Ypsilon Alfa Romeo Junior e le stesse Fiat 600 e Fiat Topolino.

Tornando a Fiat Panda 2024, le aspettative nei confronti di questa auto sono molto elevate. In breve tempo infatti questa auto, che darà il via ad una nuova era per la casa automobilistica italiana, dovrebbe garantire importanti risultati di vendita per il marchio che vuole assolutamente conquistare nuove quote di mercato con un modello che entrerà a gamba tesa in quello che al momento è considerato come il principale segmento del mercato auto in Europa e non solo.

Sono tante in questo momento le aspettative relative a questo modello. Quelle principali sono quelle relative al design, ai prezzi e alla gamma di motori. Per quanto riguarda il design sappiamo che sarà molto vicino a quello della recente concept svelata da Fiat stessa con alcune immagini in un video. Quindi sarà lo stile di un crossover squadrato lungo 4 metri che per certi versi ricorderà la prima Fiat Panda quella dei primi anni ’80.

Per quanto riguarda invece la gamma di prezzi si vocifera che sarà molto ma molto interessante con prezzi che partiranno da 14 mila euro per la versione termica entry level mentre per l’elettrica pura si dovrebbe partire da poco meno di 20 mila euro per la versione da 200 km e poco più di 23 mila per quella con 320 km di autonomia.

Infine anche la gamma di motori di Fiat Panda 2024 suscita curiosità. Molto probabilmente sarà molto simile a quella della recente Citroen C3 ma non si escludono sorprese. Da questa gamma poi dovrebbe derivare anche quella della futura Fiat Multipla che arriverà entro la fine del prossimo anno.