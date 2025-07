Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer saranno prodotti in Uruguay

Durante il lancio del Fiat Titano 2026, c’era grande curiosità tra i giornalisti riguardo ai prossimi prodotti dello stabilimento Nordex in Uruguay, destinati a sostituire il pick-up. Secondo quanto riporta in Brasile il sito Autos Segredos il gruppo Stellantis produrrà i furgoni Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Fiat Ducato nel corso del 2025. Il primo a debuttare sarà il Citroën Jumper 2026, caratterizzato da un nuovo design, previsto per la fine del terzo trimestre del prossimo anno. Equipaggiato con il motore 2.2 Turbodiesel Multijet 4, già in uso su modelli come Fiat Toro e Titano, Jeep Commander, Ram Rampage, Fiat Scudo, Peugeot Expert e Citroën Jumpy, il nuovo Jumper promette di offrire prestazioni e versatilità ottimali nel segmento dei furgoni.

Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer: i tre furgoni Stellantis saranno assemblati nello stabilimento Nordex in Uruguay

Citroën Jumper 2026 arriverà con un look rinnovato, che riflette la nuova identità visiva del marchio, già presente sul Jumpy. Il design esterno del furgone presenterà nuovi paraurti e una nuova griglia. Il look è completato da un nuovo coprimozzo e da uno specchietto retrovisore esterno ridisegnato. Peugeot Expert 2026 condivide le stesse modifiche della Jumper, ma ha la griglia con il logo del leone. L’abitacolo interno sarà dotato di un nuovo volante dotato di sterzo elettrico, che offre maggiore comfort e produttività, nonché di un nuovo quadro strumenti, di una nuova radio BT da 5″ e di un nuovo pannello della portiera.

Come il Fiat Ducato 2026, il Citroën Jumper 2026 e il Peugeot Boxer 2026 saranno ora dotati del nuovo motore 2.2 Turbodiesel che eroga 140 CV di potenza e 35,7 kgfm di coppia. Il motore è abbinato al cambio manuale a sei marce. Si prevede che i furgoni Peugeot Boxer e Citroën Jumper del 2026 saranno dotati di una tecnologia che offre una soluzione integrata di telemetria e tracciamento, volta al controllo e alla gestione del veicolo. Le funzionalità principali includono la geolocalizzazione con routing, l’assistenza nel recupero in caso di furto, report personalizzati, un call center attivo 24 ore su 24 e la prenotazione online delle visite in officina.