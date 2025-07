Fiat Ducato: in Germania aggiunte due nuove versioni

FIAT Professional in Germania amplia la sua gamma con soluzioni di carrozzeria disponibili in fabbrica per il Fiat Ducato. Gruau offre un cassone leggero per autotelai cabinati, dotato di serie di portellone posteriore e sponda idraulica o di una porta a battente posteriore in due parti. Il volume di carico arriva fino a 20,5 metri cubi. L’estensione Multicab di Durisotti offre un sedile aggiuntivo a quattro posti nel vano di carico del furgone. Questo permette al Fiat Ducato di ospitare fino a sette persone.

Per Fiat Ducato e E-Ducato a trazione elettrica sono disponibili nuove varianti di carrozzeria franco fabbrica

Il nuovo cassone leggero Gruau è disponibile per i telai a cabina singola del Fiat Ducato e del Fiat E-Ducato elettrico nelle lunghezze L3 e L4. Generalmente, è possibile scegliere tra un portellone posteriore e una porta posteriore a due battenti. Il portellone posteriore è abbinato di serie a una sponda idraulica (capacità di carico di 750 chilogrammi), ordinabile come optional insieme alla porta posteriore. I cassoni offrono rispettivamente 18,5 e 20,5 metri cubi di volume di carico.

Fiat Ducato con motore a combustione interna (massa complessiva a terra 3,5 tonnellate) equipaggiato con il cassone leggero può trasportare fino a 1.060 chilogrammi. Il Fiat E-Ducato (massa complessiva a terra 4,25 tonnellate) può trasportare fino a 1.100 chilogrammi. Ulteriori optional includono una porta a battente sul lato destro e un box da tetto al posto dello spoiler standard. Quest’ultimo è accessibile dalla cabina di guida e aumenta il volume di carico di un metro cubo. La dotazione di serie del box leggero include binari di ancoraggio, un pavimento in legno antiscivolo, illuminazione a LED a soffitto e pareti laterali realizzate con pannelli in vetroresina e gelcoat di poliestere.

La soluzione multicabina/doppia cabina di Durisotti consiste in un elemento prefabbricato con quattro sedili full-size dotati di cinture di sicurezza e poggiatesta. La panca può essere ordinata per il furgone Fiat Ducato nelle lunghezze L2, L3 e L4, nonché con un sedile passeggero singolo e un sedile passeggero doppio. La conversione offre fino a sette posti a sedere e, a seconda della lunghezza della carrozzeria, fino a 12,5 metri cubi di spazio di carico. Integrati nella panca, sono presenti portabicchieri davanti a tutti i sedili e un vano portaoggetti sotto i sedili. La parete divisoria termoformata è dotata di una finestra. Il cassone leggero di Gruau e la soluzione multicabina/doppia cabina di Durisotti sono ora disponibili per l’ordine in Germania, entrambi sono coperti dalla garanzia di fabbrica.