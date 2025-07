Chrysler celebra 100 anni al Carlisle Nationals

Il Carlisle Chrysler Nationals 2025 si preannuncia come uno degli eventi più emozionanti dell’anno per gli appassionati di Mopar, e Chrysler si presenta in grande stile per celebrare il suo centenario. L’evento di tre giorni, che si terrà dall’11 al 13 luglio a Carlisle, in Pennsylvania, presenterà un mix di veicoli Chrysler storici, concept car rare e display interattivi, il tutto in omaggio a un secolo di innovazione americana.

Il CEO del marchio Chrysler Chris Feuell parteciperà al Carlisle Chrysler Nationals e prenderà parte a un dibattito

Al gigantesco salone automobilistico, che attira quasi 3.000 veicoli della famiglia Stellantis sarà presente anche il CEO del marchio, Chris Feuell. Venerdì 11 luglio, Feuell si unirà al presentatore dell’evento Carlisle Chrysler Nationals, Mike Garland, sul palco principale per una sessione di domande e risposte sul passato, presente e futuro di Chrysler, in occasione del centenario del marchio. Una serie di veicoli Chrysler storici e concept car saranno inoltre esposti nel vicino Carlisle Expo Center, tra cui:

Chrysler Six del 1924: uno dei cinque prototipi completati prima dell’inizio della produzione nell’ex stabilimento Chalmers sulla Jefferson Avenue a Detroit, il veicolo esposto a Carlisle è di proprietà dell’azienda sin dalla sua creazione

Chrysler Airflow del 1934: gli storici considerano la Airflow la prima automobile moderna, un’auto che ha rivoluzionato il design automobilistico in tutto il mondo.

Chrysler 300 del 1955: soprannominata la “hot rod del banchiere”, la 300 è stata la prima muscle car moderna americana e presentava il motore per autovetture di produzione più potente al mondo all’epoca

Chrysler Turbine Car del 1963: Mentre la casa americana lavorava al programma Turbine dal 1954 al 1981, questa vettura è la più riconosciuta di tutte. Progettate a Detroit e costruite da Ghia in Italia, tutte le vetture erano verniciate in bronzo Turbine e venivano prestate a privati ​​in tutta la contea per essere valutate.

Chrysler Atlantic Concept del 1995: presentata al North American International Auto Show del 1995 a Detroit, l’Atlantic è stata progettata nello spirito dei costruttori di carrozzerie personalizzate di lusso francesi degli anni ’30

Chrysler Halcyon Concept: la Concept esemplifica un potenziale tema di design futuro del marchio Chrysler che abbraccia un design esterno e interno orientato alla sostenibilità, la piena autonomia abbinata a esperienze di guida personalizzate e una tecnologia futuristica che amplia l’etica “Harmony in Motion” del marchio di connettività senza interruzioni incentrata sul cliente

L’esposizione del marchio presso l’enorme area dedicata ai produttori a Carlisle darà agli appassionati la possibilità di vedere chi è il più veloce nella sfida Stow ‘n Go , che mette alla prova i partecipanti e a cronometro per vincere premi e scoprire quanta attrezzatura da viaggio può essere rapidamente stivata in una Pacifica 2025 dotata di Stow ‘n Go.

Chrysler celebra due decenni di impegno nel dare alle famiglie tutto lo spazio di cui hanno bisogno per caricare per il divertimento e l’avventura con l’innovativo sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go. Introdotto per la prima volta per l’anno modello 2005, 5 milioni di minivan sono stati venduti con il sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go, che consente ai sedili della seconda e terza fila di ripiegarsi rapidamente e facilmente nel pavimento. Quando non sono riposti, i vani portaoggetti Stow ‘n Go disponibili nel pavimento offrono uno spazio facilmente accessibile per riporre l’attrezzatura.

Oltre alla coppia di Pacifica del 2025 presenti alla Stow ‘n Go Challenge, l’esposizione Chrysler ospiterà anche la nuova Pacifica 100th Anniversary Edition del 2026 , presentata durante una speciale escursione di veicoli storici Chrysler il 4 giugno a Belle Isle di Detroit per celebrare i 100 anni del brand americano. La Pacifica 100th Anniversary Edition presenta contenuti esclusivi, tra cui una nuova decalcomania con il logo Chrysler “Est. 1925”, cerchi in lega lucidati Luster Gray, fascia e griglia in Granite Crystal semilucida e un logo Chrysler sulla griglia in Granite Crystal semilucida.