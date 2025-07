FIAT torna protagonista dell’estate italiana al fianco di Radio Deejay

Fiat torna protagonista dell’estate italiana insieme a Radio Deejay, proseguendo il successo iniziato a marzo con la DeeJay Ten. Questa volta l’evento si sposta sulle spiagge più celebri d’Italia con “Beach Like a Deejay”, un tour estivo che per quattro weekend consecutivi trasforma la costa in una grande festa all’aperto. L’iniziativa vuole avvicinare i nuovi modelli Fiat al pubblico, portando leggerezza e autenticità in linea con il roadshow “Life Is Pandastic” che anima l’estate del marchio. Il programma offre attività gratuite come yoga, risveglio muscolare, aquagym, SUP, beach volley e bocce, mentre la sera si accendono i riflettori sul palco principale con concerti live degli artisti più amati di Radio Deejay.

FIAT partecipa, in qualità di partner, dell’avvincente tour estivo “Beach Like a Deejay”

Il tour estivo di Fiat è iniziato il 27 giugno a Rimini, con il supporto del concessionario Diba, e ha proseguito a Trani dal 4 al 6 luglio, grazie al concessionario Maldarizzi. Dal 11 al 13 luglio farà tappa a Viareggio, supportato da Generalauto, per concludersi a Jesolo nel weekend del 18-20 luglio con il concessionario Campello. Quattro eventi uniti da un unico spirito: un’estate all’insegna della libertà, della condivisione e della mobilità sostenibile. In ogni location, Fiat allestisce uno stand “Life is Pandastic”, dove il pubblico può scoprire le novità del marchio, come la Nuova Grande Panda e la Topolino Dolcevita Vilebrequin Collector’s Edition, pensata per vivere l’estate con stile e leggerezza, ispirata al mondo nautico.

Lo stand, situato accanto al palco principale, sarà animato durante il giorno da hostess e attività coinvolgenti sulla spiaggia. Un’area test drive permetterà a chiunque voglia di provare su strada la Nuova Grande Panda e la Topolino Dolcevita Vilebrequin Collector’s Edition. Il cuore dell’esperienza sarà la FIAT Lounge, uno spazio relax fronte mare dove concedersi una pausa tra un’attività e l’altra, immersi nell’atmosfera vivace e solare del tour. In ogni tappa, i concessionari FIAT locali avranno un ruolo centrale, gestendo l’esposizione delle vetture, organizzando i test drive e accompagnando i visitatori alla scoperta del mondo FIAT con l’aiuto del personale dedicato.

La Nuova Grande Panda è l’evoluzione di un’icona FIAT, con un design moderno che richiama le linee essenziali e intelligenti della prima generazione degli anni ’80. Compatta e lunga circa 4 metri, è perfetta per la città e versatile grazie a due motorizzazioni: ibrida da 110 CV con cambio automatico a doppia frizione e 100% elettrica da 113 CV con autonomia fino a 320 km. Spaziosa e tecnologica, offre un touchscreen da 10,25”, fari full LED e interni realizzati con materiali riciclati come Lapolen Ecotek, ottenuto da cartoni per bevande. Inoltre, la versione La Prima utilizza il tessuto sostenibile BAMBOX Bamboo Fiber Tex con vere fibre di bambù per il rivestimento della plancia.

Al fianco della Grande Panda, la Topolino è la microcar elettrica ideale per la mobilità urbana leggera: compatta, maneggevole e guidabile già dai 14 anni. Offre un’autonomia di 75 km e si ricarica in meno di 3 ore da presa domestica, rappresentando un’alternativa sicura e pratica a scooter e motorini. Il suo design simpatico e funzionale conquista subito. Ancora più esclusiva è la Topolino Dolcevita Vilebrequin Collector’s Edition, ispirata al mondo nautico e allo spirito della riviera, con livrea bicolore, capote richiudibile, portapacchi e doccetta integrata per vivere il piacere della spiaggia in modo unico e raffinato.

All’interno, i sedili sono arricchiti dal logo Vilebrequin, mentre le soglie d’ingresso cromate donano un’eleganza discreta. Al posto dei tappetini tradizionali, questa edizione speciale sfoggia dettagli in teak che richiamano l’ambiente nautico, accompagnati dalla “Dolcevita Box,” un accessorio di design decorato con il celebre stile Vilebrequin. Un vero oggetto di stile pensato per vivere l’estate con leggerezza e raffinatezza. Due anime diverse, ma un’unica filosofia: FIAT celebra la centralità delle persone, la semplicità e la libertà di muoversi, anche in riva al mare, con piacere e stile.