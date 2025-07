Nuova Citroen C3, acquisto a rate accessibili: quanto costa ogni motorizzazione con gli interessi?

Nel panorama dei B-SUV più popolari in Italia, la Citroen C3 continua a essere una delle protagoniste assolute. A luglio 2025, il marchio francese lancia ancora una serie di offerte mirate per renderla ancora più accessibile, con un prezzo d’ingresso pubblicizzato a soli 49 euro al mese.

Quanto costa realmente portarsi a casa questa vettura? Ci sono le differenze tra le versioni benzina, mild hybrid ed elettrica di cui bisogna tenere conto per farsi un’idea completa anche e soprattutto dell’elemento prezzo. Uno dei principali fattori di scelta di un veicolo.

Partiamo dalla C3 a benzina, in allestimento YOU, la versione base che, ad esempio, non include il touchscreen centrale. Il prezzo promozionale è di 15.650 euro, leggermente scontato rispetto ai 15.900 euro di listino. Per usufruire dell’offerta, è però necessario sottoscrivere un finanziamento. L’esempio di finanziamento proposto prevede un anticipo di 5.922 euro, 36 rate da 49 euro, TAN fisso al 3,99% e TAEG al 7,13%, con una maxi rata finale di 10.025 euro. In totale, il costo complessivo sale a circa 17.700 euro, una cifra superiore al prezzo base ma comunque interessante, in linea, ad oggi, per chi cerca un’utilitaria affidabile.

Passando alla versione Mild Hybrid (MHEV) con motore 1.2 litri, la spesa per la nuova Citroen C3 sale a 20.950 euro, senza sconti diretti sul listino. Il piano di finanziamento include un anticipo di 8.375 euro, 35 rate da 69 euro, TAN al 4,99% e TAEG al 7,55%, con una rata finale da 12.905,40 euro. Totale, quindi, di circa 23.700 euro, ovvero 6.000 euro in più rispetto al modello termico.

Infine, la Citroen C3 elettrica gode di una promozione interessante per la categoria. Qui il prezzo è fissato a 23.150 euro, comprensivo di wallbox per la ricarica domestica. In questo caso, l’anticipo richiesto è di 6.773,44 euro, con 35 rate da 139 euro, TAN 0% e TAEG 1,98%, e una rata conclusiva da 13.141 euro. Il costo totale da sostenere è comunque di circa 29.900 euro, quindi 6.000 euro in più della versione ibrida e ben 12.000 euro sopra il modello a benzina.

In definitiva, la nuova city car Citroen offre una gamma ampia che copre ogni esigenza di mobilità, dalla più economica motorizzazione termica, alla tecnologia mild hybrid, fino alla zero emissioni. Conoscere i dettagli finanziari, però, come sempre, è fondamentale per scegliere con consapevolezza.