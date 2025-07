Una Maserati Cabrio in stile Ferrari Amalfi per la riscossa del tridente

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi Ferrari ha svelato la nuova Amalfi, erede della Roma, con uno stile rinnovato e contenuti aggiornati. Il frontale adotta un design inedito, affiancato da un cofano allungato e da un posteriore con moderni fari LED sottili. Sotto al cofano pulsa una versione aggiornata del V8 biturbo da 3,9 litri, ora capace di erogare 640 CV, rispetto ai 620 della Roma. Nonostante le novità, c’è chi ritiene l’Amalfi un semplice aggiornamento estetico e la paragona a modelli meno esclusivi, come Honda Prelude o Toyota Camry, alimentando discussioni online e progetti digitali alternativi. Nonostante le discussioni sul web qualcuno si è chiesto come sarebbe una Maserati Cabrio in stile Ferrari Amalfi.

Maserati Cabrio in stile Ferrari Amalfi: il nuovo render che fa discutere i fan del tridente

Luca Serafini, un designer automobilistico e creatore digitale noto sui social media come lsdesignsrl, ha immaginato un progetto di design di una Maserati Cabrio non ufficiale e ipotetica basata sulla nuova Ferrari Amalfi. L’artista digitale ha così creato l’inesistente Maserati Amalfi. Su Instagram lsdesignesrl ha scritto in proposito: “E se la Ferrari avesse incanalato la sua energia in una Maserati per rianimare la marca addormentata anziché semplicemente liftare la Roma? Vi presento la Maserati Amalfi, una visione di ciò che poteva essere: elegante, emozionante, e orgogliosamente italiana. A volte, sognare è il primo passo per riportare la gloria”.

Qualcuno pensa che una Maserati Cabrio di questo tipo potrebbe essere un vero toccasana per la riscossa di un marchio che vive un momento difficile a causa del crollo della domanda per le sue auto e delle vendite. Altri invece ritengono che ci vorrebbero ben altri modelli per rilanciare le ambizioni del brand di lusso di Stellantis che probabilmente avrebbe bisogno di modelli più popolari come SUV e berline piuttosto che di un’altra sportiva.