FIAT Professional presenta “The Ant” la nuova campagna per celebrare i valori di forza, resistenza e agilità

FIAT Professional presenta la sua nuova campagna di comunicazione con la clip ” The Ant “, una narrazione simbolica che trasforma un elemento della natura, la formica, nel portavoce dei valori fondamentali del brand: forza, resistenza e determinazione. Al centro dell’esperienza, il lancio di un brano inedito della star internazionale Shaggy, ” I Gotta Work “, un inno energico creato appositamente per la campagna, e la regia di Martin Werner, che aveva già collaborato con FIAT per l’iconico spot “The Driver” con la FIAT 500e a trazione elettrica.

Ideata da Publicis Collective, la campagna, strutturata attorno a un hero film da 45 secondi e a tre spot da 30 secondi dedicati ai modelli Ducato, Scudo e Doblò, crea un racconto visivo in cui la metafora naturale della formica e le sue straordinarie capacità la rendono l’alter ego perfetto dei veicoli FIAT Professional e delle persone che li guidano ogni giorno, rendendoli affidabili, versatili e inarrestabili.

Ambientato in un cantiere urbano, il video si apre con l’incontro tra la formica e un Ducato in azione. Da quel momento, si dipana un vibrante gioco visivo e narrativo, che intreccia il mondo naturale e quello meccanico. Attraverso sequenze dinamiche, il pubblico assiste a un parallelismo crescente: la formica non è più solo un insetto, ma un simbolo di intelligenza operativa e adattabilità, qualità condivise dai veicoli FIAT Professional. Il messaggio culmina in un’affermazione chiara e incisiva: ” Natural Born Workers “, come celebrazione del lavoro come vocazione, fatto di piccole azioni quotidiane che si sommano a traguardi straordinari.

Ad arricchire il messaggio del film è la colonna sonora originale del celebre artista Shaggy: il brano “I Gotta Work”, prodotto in esclusiva da Shaggy e Shane Hoosong, è stato creato appositamente per la campagna e trasmette l’energia, la perseveranza e la motivazione che caratterizzano il mondo del lavoro. Una scelta musicale che rafforza il tono positivo, determinato e autentico della campagna. Shaggy è gestito da Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company. A completare il progetto c’è un video ” Making Of ” dietro le quinte e contenuti esclusivi girati sul set, che offrono uno sguardo dall’interno alla produzione e al lavoro di squadra che ha dato vita alla narrazione, agli effetti visivi e alla musica in un unico pezzo coerente.