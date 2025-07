DS Automobiles pronta per i due round dell’E-Prix di Berlino

Il 12 e 13 luglio si svolgerà il penultimo E-Prix dell’undicesima stagione di Formula E sul circuito temporaneo di Tempelhof, situato nell’ex aeroporto internazionale di Berlino. Il circuito di Berlino-Tempelhof è da oltre 10 anni una delle gare classiche della serie elettrica ed è uno dei tracciati più impegnativi del calendario. DS Automobiles è pronta.

Questo fine settimana, DS Automobiles disputerà a Berlino i round 13 e 14 dell’11a stagione del campionato mondiale ABB FIA Formula E

Con il suo fondo stradale particolarmente abrasivo, rappresenterà ancora una volta una sfida importante per gli 11 team al via, che dovranno garantire una buona gestione di pneumatici ed energia. Qui DS Automobiles ha scritto le pagine più belle della sua storia, conquistando il suo secondo doppio titolo nel 2020 e ottenendo 9 podi (di cui 3 vittorie) dal primo E-Prix di Berlino (2015).

Per quanto riguarda i piloti, Jean-Eric Vergne ha conquistato 7 podi (6 dei quali con il marchio francese) e Maximilian Günther ha ottenuto una vittoria nel 2020. Più che mai, il team DS PENSKE ha a disposizione risorse solide per raccogliere punti preziosi e mantenere il suo posto sul podio della classifica provvisoria prima della gran finale a Londra a fine luglio. Le gare a Berlino si svolgeranno sabato e domenica prossimi alle 16:00 CET.

“Il circuito di Berlino-Tempelhof è uno dei nostri preferiti! Qui abbiamo vinto il nostro secondo doppio titolo e siamo l’unico costruttore in questa categoria ad aver ottenuto tre vittorie! La sfida più grande è ottenere più punti possibile per mantenere il terzo posto in classifica generale fino al traguardo di Londra. Matematicamente, potremmo anche ottenere un risultato migliore, ma abbiamo avversari molto forti. Ora tutto è possibile nella FE! Dobbiamo mantenere la calma e dare il massimo fino alla fine,” ha dichiarato Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance.