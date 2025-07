Questa Peugeot 205 GTI apparentemente “innocua” riesce a battere una Audi RS3

Negli anni Novanta, l’universo delle hot hatch era popolato da veri e propri cult. Chi preferiva scatti emozionanti sul dritto e look da tuning sfoggiava Fiat Uno Turbo o Renault 5 GT Turbo, mentre chi voleva distinguersi optava per alternative come la Citroen AX GTi. I più “chic”, invece, puntavano sulla classica Volkswagen Golf GTI. E poi c’erano loro, i puristi della guida tra le curve, quelli per cui bastava poco più di un centinaio di cavalli aspirati, un peso piuma e un telaio ben calibrato. Per loro, la Peugeot 205 GTI era la regina incontrastata.

La sportivetta francese di casa Peugeot offriva un’esperienza di guida pura, ma nelle mani giuste poteva diventare qualcosa di decisamente divertente. È il caso dell’esemplare che vediamo oggi, un restomod senza compromessi, trasformato in un’arma letale grazie a una lista infinita di upgrade tecnici e stilistici.

Tutto parte da una livrea Miami Blue, set di cerchi Speedline da 15″, e l’idea folle. Poteva questa “scatoletta” mettere in difficoltà Audi RS e compagnia bella (e tedesca) tra le curve? È con questo intento che iniziano i lavori sulla hot hatch Peugeot.

All’anteriore spuntano ammortizzatori Gaz, dietro Bilstein, mentre la trazione è ottimizzata da un differenziale autobloccante Quaife. L’impianto frenante arriva dritto da una Nissan GT-R R33, con dischi prelevati da una Peugeot 406 e gomme Toyo R888 per un grip da pista. Ma è il cuore il vero protagonista. Infatti, sotto al cofano c’è un motore 2.1 turbo forgiato, derivato da una Peugeot 306 GTI-6 e completamente ricostruito dalla Pug1Off. La turbina TD05, iniettori da 550 cc e centralina Emerald spingono la potenza a 323 cavalli, un valore che abbatte il rapporto peso/potenza di auto ben più blasonate, come, appunto, le blasonate Audi RS3 o Porsche 997 GT3.

Internamente, i sedili Recaro provenienti da una Corsa VXR offrono supporto ottimale, mentre il telaio, praticamente unica parte rimasta fedele all’originale, sopporta con onore oltre 250.000 km di storia. Venduta all’asta per sole 12.500 sterline, questa Peugeot 205 GTI potrebbe essere il miglior affare su quattro ruote degli ultimi anni. Trasformata in una piccola belva e, alla fine, al prezzo di una tenerissima Fiat Panda.