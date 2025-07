Alfa Romeo: tutto quello che sappiamo sul suo ritorno nel segmento E a luglio 2025

Alfa Romeo nei prossimi anni potrebbe tornare nel segmento E. Questo almeno era stato anticipato dall’ex numero uno del biscione Imparato e pare che le cose non siano cambiate nemmeno con l’avvento del nuovo CEO Santo Ficili. La vettura con cui dopo molti anni la casa milanese farà il suo ritorno nell’importante segmento di mercato, fondamentale per un brand premium che si rispetti, non sarà una classica berlina sedan come molti fan del biscione pensavano o si auguravano.

Ecco tutto quello che sappiamo sull’Alfa Romeo di segmento E che vedremo entro la fine del decennio

Si tratterà di un modello con un design che stupirà, come affermanto dall’ex CEO Imparato. Si tratterà di un qualcosa di mai visto prima nella gamma del brand premium di Stellantis. Questo modello soprannominato E-Jet sarebbe già a buon punto. Il suo debutto potrebbe avvenire tra il 2028 e il 2030. L’E-Jet sarà costruita su una versione allungata della piattaforma STLA Large, probabilmente condividendo tecnologie con altri modelli del gruppo Stellantis. Si dice che questa auto possa sfiorare i 5 metri di lunghezza e che potrebbe essere la prima vettura di Alfa Romeo ad essere prodotta negli Stati Uniti, per la precisione in una delle fabbriche di Stellantis a Detroit.

Si prevede che l’auto includerà versioni dotate di trazione integrale e una gamma di batterie per soddisfare diverse esigenze di autonomia. Alfa Romeo punta a mantenere la sua reputazione di prestazioni sportive e eleganza italiana con questo modello, cercando di competere con le principali offerte nel segmento premium delle auto elettriche. Non sappiamo al momento se questa auto sarà solo elettrica o se ci saranno anche versioni termiche.

Sicura la presenza di una versione top di gamma Quadrifoglio che si preannuncia come l’Alfa Romeo stradale più potente di sempre. Grazie a questa auto che potrebbe avere un prezzo di partenza molto elevato, il biscione spera finalmente di conquistare il segmento premium del mercato auto degli Stati Uniti. L’auto infatti non è pensata per vendere molto nel nostro continente dove per via delle dimensioni imponenti e di costi superiori ai 100 mila euro sarà una vettura per pochi. Maggiori dettagli su questo modello e quello che sarà l’anno di debutto li avremo quando Alfa Romeo svelerà il suo nuovo piano industriale per i prossimi anni. Si aspetta l’ok del CEO di Stellantis Santo Ficili per annunciare tutte le novità che renderanno il biscione protagonista del mercato nei prossimi anni.