Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: l’edizione per il Gumball 3000 fa rotta verso Ibiza

L’avventura dello speciale Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, realizzato per il Gumball 3000, continua con la sua particolare livrea realizzata proprio per tale occasione.

Dopo la partenza fatta ad Atene (Grecia), il potente SUV è passato da Salonicco e poi per Porto Montenegro, confermando il suo ingresso in Italia dove si è sfogato un po’ fra i cordoli del circuito di Balocco prima di partire verso il confine italo-francese e fare rotta per Montecarlo.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: la speciale versione mostra tutta la sua bellezza

Proprio qui tutti i partecipati all’evento Gumball 3000 si sono riuniti al Nikki Beach per fare festa presso uno dei locali più esclusivi del Principato. Terminato il party, tutte le auto partecipanti, compreso l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio con la speciale livrea creata dal Centro Stile Alfa Romeo, hanno ripreso il viaggio verso Ibiza, la destinazione finale.

A parte la particolare livrea, questo esemplare del primo SUV del Biscione è praticamente lo stesso Quadrifoglio che conosciamo già molto bene. Sotto il cofano troviamo un motore V6 biturbo da 2.9 litri di derivazione Ferrari capace di sviluppare una potenza di 510 CV.

Durante la partecipazione al Gumball 3000, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ha dimostrato tutta la sua potenza e bellezza ma sappiamo che il massimo riesce a darlo solo in pista con i suoi 283 km/h di velocità massima e i 3,8 secondi di tempo per lo scatto da 0 a 100 km/h.

La speciale versione del SUV dispone di una carrozzeria Volcano Black rivestita da vari quadrifoglio grigi spasi un po’ ovunque. Il motivo sottostante è caratterizzato da decorazioni verdi come ad esempio il grande serpente posizionato sui pannelli laterali, il logo Alfa Romeo posto sul lunotto e sul parafango anteriore e il logo del marchio milanese integrale stampato sul tetto.