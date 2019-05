Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: eccola dal vivo con la livrea ocra

In occasione della Mille Miglia 2019, partita mercoledì 15 maggio, è stato esposto Brescia un particolare esemplare dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio dotato della spettacolare livrea ocra. Si tratta di una colorazione che in realtà ha una storia dietro per quanto riguarda le vetture della casa automobilistica di Arese. Infatti, la livrea ocra veniva usata sull’originale Giulia e su altre auto del Biscione degli anni ’60 e ’70.

Oltre a far brillare letteralmente tutta la carrozzeria della Giulia Quadrifoglio, questa speciale livrea color oro mette in risalto il lungo cofano, gli sbalzi molto ridotti, i parafanghi anteriori marcati, quelli posteriori muscolosi e l’abitacolo arretrato.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la speciale livrea ocra arriva anche sulla berlina

Grazie proprio alla livrea ocra, l’Alfa Romeo Giulia in versione top è riuscita a catturare l’attenzione dei tanti presenti alla partenza della Milla Miglia 2019. Il modello, inoltre, è stato presentato con la presenza di Antonio Giovinazzi, pilota del team Alfa Romeo Racing di Formula 1.

A parte la speciale livrea ocra, si tratta ancora della stessa Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio di sempre. Dunque, sotto il cofano troviamo un motore V6 biturbo da 2.9 litri con potenza di 510 CV e 600 nm di coppia, abbinato alla trazione posteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 307 km/h.

Oltre alla speciale vettura espositiva, lo storico brand milanese partecipa alla corsa con ben 44 vetture tra ufficiali e privati, oltre alle attuali Giulia e Stelvio.