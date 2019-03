Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing Edition: ecco le foto live da Ginevra

Alfa Romeo sta partecipando al Salone di Ginevra 2019 con le sue ultime novità, fra cui le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing Edition che sono state svelata ufficialmente il 25 febbraio. Nell’articolo trovate le foto live dei nuovi veicoli esposti allo stand del Biscione.

Le due auto sono state create e presentate per celebrare il ritorno della casa automobilistica di Arese nella Formula 1. La carrozzeria vanta una finitura che riprende i colori della livrea della monoposto F1, guidata da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

Alfa Romeo: Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing Edition si mostrano dal vivo al Salone di Ginevra 2019

Sia l’Alfa Romeo Giulia che lo Stelvio Quadrifoglio Racing Edition indossano una vernice bicolore (Bianco Trofeo + Rosso Competizione) della C38 assieme ad alcuni nuovi accorgimenti stilistici per distinguerle ulteriormente dalle versioni standard delle rispettive vetture.

Ad esempio, troviamo all’interno i sedili avvolgenti Sparco con cuciture rosse e guscio in carbonio, un pomello del cambio marchiato Mopar e una combinazione di pelle, Alcantara e fibra di carbonio per il volante. Oltre a questo, le Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing Edition dispongono del badge “Alfa Romeo Racing” nell’abitacolo.

Per rendere le cose più interessanti, la berlina è dotata di un tetto in fibra di carbonio a vista, cerchi in lega da 19” (20” per lo Stelvio) e pinze freno rosse con freni in ceramica al carbonio. Completano il design vari inserti esterni in fibra di carbonio e un sistema di scarico Akrapovic.

Per quanto riguarda il motore, non troviamo aggiornamenti, quindi resta il motore V8 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 nm di coppia massima delle versioni Quadrifoglio. Oltre alle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing Edition, lo storico brand milanese sta esponendo anche la Giulietta 2019 (nelle versioni Veloce e Executive) e lo Stelvio Ti.

Fonte