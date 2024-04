Ram annuncia nuova partnership con Yamaha Racing in Brasile

Ram ha annunciato una nuova partnership strategica con Yamaha Racing Brasil, protagonista nei principali campionati motociclistici del Paese, su sterrato e asfalto. Questa collaborazione rappresenta una pietra miliare significativa per entrambi i marchi poiché uniscono le forze per migliorare l’esperienza di corsa per fan, clienti e partecipanti.

Ram annuncia nuova partnership in Brasile con Yamaha Racing Brasil

Ram, noto per la sua eccezionale durata, affidabilità e prestazioni, ha caratteristiche in linea con i valori di Yamaha Racing Brasil. Nell’ambito della partnership, la casa americana fornirà i pick-up Rampage per supportare le attività di Yamaha Racing Brasil in tutto il Paese nelle corse motociclistiche, nei rally e nel motocross. Inoltre, Ram e Yamaha Racing Brasil collaboreranno su iniziative di marketing e promozionali, con l’obiettivo di aumentare la visibilità e la portata di entrambi i marchi.

La prima mostra insieme dei marchi si terrà questo fine settimana, il 27 e 28 aprile, allo Yamaha Dojo, un evento Yamaha Experience che si svolge in tutto il Brasile in 7 edizioni e dispone di uno spazio di 1.000 m2 presso l’Autódromo Ayrton Senna. Un Rampage RT con un tocco speciale Yamaha inaugura la partnership tra i marchi come pick-up ufficiale delle tappe di gara R3 e R15.

“In Ram lavoriamo sempre con marchi che condividono gli stessi ideali. Il lancio della Rampage R/T, ad esempio, ha portato sportività e spirito di competizione per il nostro brand in Brasile, che sono totalmente legati a questa partnership che abbiamo stretto con Yamaha. Con queste partnership, vediamo molte possibilità per azioni diverse, aprendo la strada a nuove esperienze per i nostri clienti”, commenta Juliano Machado, vicepresidente del marchio Ram per il Sud America.

“Siamo entusiasti di questa partnership con Ram, un marchio che condivide la nostra passione per le prestazioni e l’innovazione. Insieme, siamo fiduciosi di poter realizzare grandi cose e offrire esperienze incredibili ai nostri clienti e fan”, sottolinea Giovana do Vale, Brand & Marketing Yamaha Motor do Brasil.

Oltre al debutto a Goiânia, i marchi saranno nuovamente insieme alla 29esima edizione di Agrishow, una delle più grandi fiere dell’agroalimentare. I visitatori potranno ammirare un Lander 250 con uno speciale concetto Ram, oltre al portafoglio di marchi presso i loro stand. La fiera, che prevede di accogliere circa 195mila visitatori da più di 50 paesi, si terrà dal 29 aprile al 3 maggio.