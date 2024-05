Nuova Lancia Gamma: un video ipotizza il suo look

Nuova Lancia Gamma che forse si potrebbe ancora chiamare nuova Lancia Thema è protagonista dell’ennesimo render pubblicato in un video dal canale di YouTube Mahboub1 che ipotizza in questa maniera il design del futuro modello il cui debutto è previsto in un mese ancora imprecisato dell’anno 2026 con la produzione che invece avverrà presso la fabbrica Stellantis di Melfi in Italia.

Un video azzarda l’aspetto della nuova Lancia Gamma che arriverà nel 2026 e sarà prodotta a Melfi

Ancora una volta appare evidente la somiglianza non solo con la concept Lancia Pu+Ra svelata ormai più di un anno fa ma anche con la stessa nuova Lancia Ypsilon che è stata rivelata lo scorso 14 febbraio e che da qualche giorno è disponibile per l’ordine con l’intera gamma. La nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del marchio e sarà lunga 4,7 metri. La vettura dovrebbe essere solo elettrica anche se il fatto di usare una piattaforma multienergia come la STLA Medium consentirà a Lancia di cambiare idea qualora l’avanzata delle auto elettriche sul mercato continuerà a rallentare come sta avvenendo attualmente.

Nuova Lancia Gamma sarà il modello che dovrebbe trascinare a suon di vendite il brand premium di Stellantis nei principali mercati auto in Europa. Oltre che l’Italia ci riferiamo chiaramente anche a Germania, Spagna e Francia. La vettura che avrà uno stile insolito definito dal CEO Luca Napolitano da Fastback sicuramente farà discutere e non poco quando sarà rivelata. Ci aspettiamo che già il prossimo anno in proposito possano arrivare notizie interessanti riguardo a questo atteso modello di Lancia, secondo veicolo del rinascimento del marchio e futura top di gamma del brand che come sappiamo avrà anche una versione HF.