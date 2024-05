Fiat 500e: arrivate in Canada le prime unità

Le prime unità di Fiat 500e sono arrivate ​​in Canada. La prima spedizione di modelli della city car elettrica di Fiat è attraccata ad Halifax in Nuova Scozia, venerdì sera e sarà inizialmente diretta ai consumatori canadesi del Quebec e della Columbia Britannica. Si tratta della nuova e completamente elettrica versione del modello più leggendario e iconico del marchio FIAT che come sappiamo viene prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori in Piemonte.

Le prime unità di Fiat 500e sono appena arrivate in Canada dove Fiat spera di ottenere un buon numero di vendite

Fiat 500e a due porte completamente elettrica arriva su quella sponda dell’Atlantico come la prima offerta BEV di Stellantis. Questa auto è il veicolo elettrico con il prezzo più basso del Canada per l’anno modello 2024, con un prezzo iniziale di $ 42.190 ed inoltre rientra tra i modelli che possono usufruire degli sconti governativi sui veicoli elettrici con un massimo di $ 5.000 in sconti federali e fino a $ 7.000 in sconti provinciali. La sua disponibilità si espanderà ad altre province man mano che la produzione aumenterà.

La scorsa settimana, la principale casa automobilistica italiana ha anche lanciato la sua campagna pubblicitaria nazionale con protagonista il leggendario regista premio Oscar Spike Lee e l’attore nominato agli Emmy Giancarlo Esposito. Oltre allo spot di lancio, più di una dozzina di contenuti creativi con Lee ed Esposito circoleranno sui canali dei social media del marchio FIAT, esaltando le virtù della leggendaria Fiat 500e nella sua nuova incarnazione elettrica.

Vedremo dunque come la vettura a zero emissioni di Fiat sarà accolta in questo importante mercato che raramente in passato è stato ricco di soddisfazioni per la casa automobilistica torinese che però con la nuova era delle auto elettriche spera finalmente di poter cambiare le cose ed iniziare a macinare immatricolazioni anche in questa area del mondo.