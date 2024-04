Ram mostra nuovi dettagli del suo prossimo modello in un teaser

Nelle scorse ore Ram Trucks ha pubblicato un nuovo teaser sui social media offrendo un’anteprima del suo prossimo modello, il Ram 1500 RHO. La clip, con l’attore Glen Powell, mostra un breve scorcio del faro del pickup, un angolo del paraurti e la ruota del nuovo veicolo.

Nuovo teaser per il futuro Ram 1500 RHO che sarà svelato il prossimo 25 aprile

Si prevede che la Ram 1500 RHO 2025 presenterà l’innovativo motore Hurricane I6 H/O biturbo da 3,0 litri. Questo motore ha debuttato nella Jeep Grand Wagoneer del 2023, erogando l’impressionante potenza di 510 cavalli. Più recentemente, è apparso nel Ram 1500 standard del 2025, messo a punto per produrre 540 cavalli.

Ora come ora la domanda che tutti si pongono è quale sarà la potenza erogata dalla 1500 RHO. Quali altre funzionalità avanzate potrebbe nascondere Ram? Per fortuna l’attesa non sarà lunga. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis infatti ha già fatto sapere nei giorni scorsi che presenterà completamente al mondo il suo nuovo 1500 RHO del 2025 il prossimo 25 aprile. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello che sta suscitando grande curiosità non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo.

Questo non è il primo teaser che viene mostrato da Stellantis a proposito di questo modello. Già nei giorni scorsi era stata pubblicata un’altra immagine in cui si vedeva il pickup completamente ricoperto da un telo sopra una bisarca. Vedremo dunque quali novità emergeranno a proposito di questo veicolo che a quanto pare ha grosse chance di arrivare anche nei principali mercati del nostro continente.