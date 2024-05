Stellantis domina in Sud America nei primi 4 mesi del 2024

Stellantis continua ad essere leader nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e tutto il Sud America. Da gennaio ad aprile, l’azienda ha venduto 265.191 veicoli nella regione, pari al 22,9 per cento delle vendite totali nel mercato sudamericano. Nel mese di aprile spicca la performance di Stellantis anche in Sud America. Nel quarto mese dell’anno sono stati venduti oltre 73 mila veicoli, il 16 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, garantendo una quota di mercato di 22.000 unità.

Stellantis: da inizio anno l’azienda continua ad essere leader in Brasile, Argentina e Sud America con 265.191 unità immatricolate

In Argentina l’azienda ha chiuso il mese in leadership, con il 30,9 per cento del mercato e 9.600 unità immatricolate, in aumento del 26 per cento rispetto al mese precedente. Nel primo quadrimestre del 2024 il mercato argentino ha registrato 36.900 veicoli immatricolati, con una quota del 33 per cento. Nel mercato brasiliano, le vendite di Stellantis sono state pari a 58.400 unità, pari al 28 per cento della quota di mercato ad aprile, con una crescita del 19,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nell’anno in corso hanno superato le 205 mila unità, con il 29,6 per cento delle vendite totali.

Fiat ha conquistato la leadership nel mercato brasiliano da inizio anno ed ha ripetuto la sua performance anche a fine aprile. Il mese scorso, il marchio di Stellantis ha ottenuto una quota di mercato del 20,2 per cento e 42.096 immatricolazioni, con un incremento del 15,9 per cento in volume di vendite rispetto a marzo.

Come se ciò non bastasse, nel mese che è stato il miglior aprile dal 2019, il marchio si è assicurato anche la leadership in diversi segmenti: berline con una quota di segmento del 22,8 per cento, i pickup con il 38,4 per cento di questa categoria e i furgoni con il 35,1 per cento della quota del segmento. Inoltre, Fiat ha inserito anche tre modelli nella top 10 dei modelli più venduti in Brasile: Strada al secondo posto con 11.497 immatricolazioni, Argo al quarto posto con oltre 8.599 vetture vendute e Mobi al nono posto con 5.420 unità vendute.

Con 2.199 pick-up immatricolati ad aprile, il marchio di Stellantis ha mantenuto i suoi ottimi numeri di vendite durante l’anno, con vendite che hanno superato le 2.000 unità nel Paese in ogni mese del 2024. Ram ha così raggiunto la soglia delle 9.639 unità vendute nei primi quattro mesi dell’anno, con una crescita del 194 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e una quota dell’1,4 per cento sul mercato totale brasiliano.

Rampage ha registrato 1.756 unità in aprile e ha raggiunto l’importante numero di 7.675 nell’anno fino ad oggi. Anche i pick-up importati da Ram – Classic, 1500, 2500 e 3500 – hanno ottenuto buoni risultati, totalizzando 443 vendite. Con questi numeri, Ram ha raggiunto quota 1.964 pick-up importati venduti nei primi quattro mesi del 2024.

Jeep ha immatricolato 9.447 unità nel mese di aprile e nei primi quattro mesi dell’anno il marchio ha superato la soglia delle 35 mila unità vendute. La Compass è leader assoluto tra i Suv medi, con oltre 3.930 unità vendute nel mese. Nei primi quattro mesi dell’anno, inoltre, il modello è salito anche al primo posto del podio tra i C-SUV, con oltre 15.566 immatricolazioni e il 31 per cento del segmento.

Buone performance nel mese anche per le Renegade, con 4.382 unità, per un totale di 14.784 da inizio anno. La Commander, che ha presentato importanti novità a fine aprile, ha totalizzato 1.103 vendite e 4.320 immatricolazioni nei primi quattro mesi dell’anno.