Ram con un teaser anticipa il debutto di un nuovo modello previsto per il 25 aprile

Arrivano novità importanti per Ram. Nelle scorse ore la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha rilasciato un breve teaser che mostra in anteprima un nuovo pickup che sarà svelato il prossimo 25 aprile. La clip di 15 secondi mostra un corpulento Ram 2500 Rebel che traina un misterioso veicolo che il produttore descrive come “un pacchetto speciale”. Come avviene sempre in questi casi, il marchio statunitense non ha divulgato molte informazioni in proposito.

Un nuovo membro della famiglia Ram arriverà tra poco più di una settimana: di quale modello si potrebbe trattare?

“Non vorrai perderti questa consegna”, si legge nel post, suggerendo che sta arrivando qualcosa di veramente emozionante. In tanti in queste ore, soprattutto in Nord America dove questo marchio va davvero forte si stanno chiedendo di cosa esattamente si possa trattare. Attualmente c’è una forte possibilità che il misterioso modello di questo teaser sia l’imminente Ram RHO, il sostituto a sei cilindri dell’amato TRX, la cui produzione è stata interrotta definitivamente nei mesi scorsi. Ricordiamo che secondo quanto dichiarato dal CEO dell’azienda Tim Kuniskis questo modello sarà identico al TRX, ad eccezione del V8 Hellcat sovralimentato che sarà eliminato in favore di un propulsore a sei cilindri.

Sempre a proposito di questo modello Kuniskis aveva anche anticipato che le sue sospensioni riceveraranno un aggiornamento. Nell’immagine teaser guardando con attenzione il veicolo coperto possiamo notare un’elevata altezza da terra, grandi ruote e un roll bar. Mentre i fan di Mopar piangeranno la perdita del V8, Ram dovrà proporre qualcosa di altrettanto desiderabile, se non più economico, per convincere i consumatori a rinunciare ai due cilindri e all’inebriante nota di scarico. Vedremo dunque se sarà davvero questa la sorpresa che la casa americana ha intenzione di rivelare il prossimo 25 aprile o se invece si tratterà di altro.