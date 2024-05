Nuova Lancia Delta sarà la futura generazione di una vettura che ha fatto la storia della casa automobilistica piemontese e che in tanti aspettano con grandissima curiosità. Quello che molti temono è che questa auto possa essere snaturata da quella che è la sua essenza che ha fatto la fortuna di un modello che ha fatto sognare generazioni di appassionati.

Il rallentamento delle auto elettriche potrebbe favorire la presenza di una versione termica nella nuova Lancia Delta?

Tuttavia da diverso tempo il CEO di Lancia a proposito di questa auto ha voluto rassicurare tutti. Luca Napolitano infatti in più occasioni ha detto che la nuova Lancia Delta sarà quella che tutti sognano e cioè un’auto che non rappresenterà una rivoluzione rispetto al suo celebre antenato ma solo una sua evoluzione. L’auto infatti rimarrà fedele a se stessa come anticipato da Napolitano che ha anche detto che sarà una vettura muscolare, geometica e sportiva.

La nuova Lancia Delta nascerà su piattaforma STLA Medium. Originariamente come tutte le auto di Lancia sarebbe dovuta essere solo elettrica. Il forte rallentamento che la transizione verso le auto elettriche sta registrando fa sognare i fan del marchio che si augurano che anche questo modello possa alla fine arrivare sul mercato anche in versione termica. Del resto la STLA medium è una piattaforma multi energia e dunque si presterebbe bene ad una simile operazione. Sono in tanti a sperare in ciò.

Nuova Lancia Delta arriverà nel 2028 e potrebbe essere prodotta in Italia. Questo almeno dicono i soliti bene informati in attesa di avere comunicazioni ufficiali da parte di Lancia. Lo stile inevitabilmente sarà influenzato dalla concept Lancia Pu+Ra che rappresenta il manifesto del nuovo linguaggio di design delle future auto di Lancia ma sempre rimanendo comunque fedeli allo stile della su antenata. Questa auto che qui vi mostriamo in alcuni render apparsi nei mesi scorsi sul web avrà anche una versione top di gamma HF che potrebbe essere utilizzata per il ritorno nel mondo dei rally da parte del brand premium del gruppo Stellantis.