Opel celebra 125 anni di produzione automobilistica

Opel celebra quest’anno il 125 ° anniversario dell’inizio della produzione automobilistica a Rüsselsheim all’insegna del motto “Sempre avanti dal 1899”. Tutto ebbe inizio nel 1899 con il brevetto del sistema automobilistico Lutzmann e oggi il brand tedesco è diventato un portafoglio di modelli completamente elettrificati, dalla piccola Rocks Electric fino al grande trasportatore Movano Electric. Sempre spinta dallo spirito di innovazione, la casa tedesca ha reso milioni di persone mobili e continua a farlo nell’era elettrica con auto come Corsa Electric, la nuova Frontera Electric, Mokka Electric e Astra Electric. Opel offre la mobilità elettrica a prezzi accessibili per un’ampia gamma di clienti – “forever forward since 1899”. Ci sono buoni motivi per festeggiare in grande: Opel invita quindi clienti, dipendenti e ospiti d’onore a Rüsselsheim sabato 8 giugno 2024.

Open day: Opel invita i visitatori alla sede di Rüsselsheim l’8 giugno per festeggiare i suoi 125 anni

Florian Huettl, CEO di Opel ha dichiarato: “Oggi mostreremo come Opel sta attivamente contribuendo al cambiamento nel settore automobilistico. 125 anni dopo la nostra prima automobile, offriamo almeno una variante puramente elettrica di ogni modello. Nei nostri siti produttivi tedeschi produciamo su piattaforme all’avanguardia, abbiamo allestito negozi di batterie e riduciamo continuamente le nostre emissioni – con l’obiettivo di diventare un produttore a zero emissioni di CO2 entro il 2038”.

Oltre a una cerimonia con relatori della politica e di Stellantis, molte aree apriranno le loro porte esclusivamente per l’Opel Festival. Le concept car pionieristiche saranno esposte al Design Center per celebrare il suo 60 ° anniversario, e lo stabilimento mostrerà con orgoglio la produzione dell’Astra. Inoltre, verranno presentate in anteprima pubblica le nuove Opel Frontera e Grandland.

Nell’edificio N50, un’affascinante mostra pop-up immergerà le pietre miliari dell’automobile in mondi di luce. Nel parcheggio dietro l’“Adam Opel Haus”, la Opel Corsa Rally Electric – protagonista della prima Coppa Rally monomarca elettrica al mondo – dimostrerà le sue abilità. Un numero limitato di appassionati di sport motoristici potrà registrarsi per un giro. I visitatori di tutte le età troveranno numerose altre attività nei locali. Ulteriori dettagli seguiranno presto.