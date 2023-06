Ram Rampage: partita la produzione del nuovo pick-up

La visita ufficiale del presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva e della sua delegazione ha segnato ieri l’inizio della produzione in serie del quinto modello realizzato presso lo stabilimento Stellantis di Goiana (Pernambuco).

Si tratta del nuovo Ram Rampage, che verrà lanciato sul mercato nei prossimi giorni. Con questo nuovo modello in produzione, la fabbrica brasiliana inizia a produrre veicoli di tre diversi marchi: Jeep, Fiat e Ram.

Antonio Filosa e il presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Ram Rampage: al via la produzione nello stabilimento di Goiana

Il presidente della Repubblica brasiliana e il suo entourage sono stati ricevuti nello stabilimento da Antonio Filosa – presidente di Stellantis Sud America – e dai vicepresidenti della società. Il rappresentante ha attivato la linea, avviando il processo di trasformazione delle lamiere in acciaio in parti e componenti per il nuovo pick-up Ram, il primo ad essere progettato, ingegnerizzato e prodotto al di fuori del Nord America.

Da Silva ha visitato gli stabilimenti del Polo Automotivo inaugurato nell’aprile 2015 ed è stato applaudito dagli operai, con i quali ha parlato più volte. Il presidente ha anche visitato la catena di montaggio e ha potuto dare un’occhiata più da vicino al nuovo modello che arriverà sul mercato alla fine di questo mese.

Filosa ha dichiarato che questo è un momento speciale per Stellantis perché rappresenta l’opportunità di fare il punto su ciò che sta realizzando qui. Oltre a produrre veicoli best-seller, il gruppo contribuisce consapevolmente allo sviluppo economico e sociale di Pernambuco e del Nord-Est del Brasile. La presenza di Stellantis in Pernambuco si basa su tre pilastri strategici: localizzazione della produzione, regionalizzazione e decarbonizzazione.

Il presidente ha potuto anche conoscere gli impatti sociali ed economici derivanti dall’installazione dell’Automotive Center nella Zona da Mata Norte di Pernambuco, una regione senza tradizione nel settore della lavorazione dei metalli.

È il quinto modello ad essere prodotto nella fabbrica brasiliana

L’attività industriale ha attivato l’economia della regione, ha generato posti di lavoro, ha migliorato il reddito e gli indicatori sociali, come la riduzione degli abbandoni scolastici e della mortalità infantile e l’aumento della sicurezza pubblica.

Parlando del nuovo Rampage, è un pick-up compatto senza avversari. È il quinto modello prodotto presso il sito di Goiana ed è stato il primo veicolo di Ram ad essere progettato e sviluppato in Brasile, in un intenso lavoro congiunto delle aree Product, Design, Engineering e Manufacturing di Stellantis Sud America.

È anche il primo pick-up del brand americano prodotto al di fuori del Nord America. Il suo progetto ha coinvolto più di 800 ingegneri e tecnici in Brasile, per un totale di oltre 1,2 milioni di ore di sviluppo. Il risultato è il pick-up locale con il più alto contenuto tecnologico sul mercato, che offre tanta connettività e sicurezza.

L’arrivo del Ram Rampage rappresenta un’enorme espansione della rete di rivenditori del marchio, che sta raddoppiando per raggiungere più di 100 negozi nella seconda metà. Con l’arrivo di questso nuovo modello, il Polo Automotivo di Stellantis inizia a produrre cinque diversi modelli: Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander, Fiat Toro e il nuovo pick-up Ram. Di questi cinque veicoli, tre sono stati concepiti, disegnati e progettati in Brasile, con risorse di ingegneria e design nazionali: Fiat Toro, Jeep Commander e Ram Rampage.