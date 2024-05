Jeep annuncia importante collaborazione con Marathon Watch

Nelle scorse ore Marathon Watch e il marchio Jeep hanno annunciato con orgoglio il lancio della nuova collezione Jeep x Marathon, introducendo quattro segnatempo che onorano la ricca storia e l’onorevole servizio prestato di ciascun marchio al servizio delle forze alleate fin dal 1941.

Jeep annuncia collaborazione con marathon Watch per la nuova collezione Jeep x Marathon

I segnatempo Jeep x Marathon realizzati in collaborazione rappresentano lo spirito resiliente di entrambe le aziende e fanno riflettere sulle loro radici militari condivise e sui design funzionali. La serie trae ispirazione da due veicoli iconici, la Willys MB – la prima automobile utilizzata dagli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale – e la moderna Jeep Wrangler Rubicon. La nuova collezione testimonia l’etica del design utilitaristico e rende omaggio alle origini di ciascun marchio.

A legare ulteriormente i due marchi è la specifica militare di “Scopo Generale”. Nel 1941 l’azienda americana Willys-Overland ottenne dall’esercito americano un contratto per la fornitura di veicoli da ricognizione a quattro ruote motrici da utilizzare nel teatro europeo. Alcuni sostengono che i soldati abbiano abbreviato la designazione “General Purpose” in “GP”, da cui deriva la parola facilmente pronunciabile “Jeep”.

Nel frattempo, la Marathon Watch Company iniziò ufficialmente a produrre strumenti di cronometraggio per la fanteria delle forze alleate. L’attuale collezione di orologi da campo di Marathon continua a seguire la corretta designazione governativa di “Uso generale”, abbreviata dal marchio e indicata semplicemente come “GP”.

“Siamo entusiasti di intraprendere questa partnership con Jeep”, ha affermato Mitchell Wein, presidente di Marathon. Watch Company. “È passato molto tempo. La nostra nuova collezione mira a onorare lo spirito americano robusto e autentico che entrambi i marchi incarnano. L’eredità di Marathon forgiata da mio nonno nel 1939 consisteva nella creazione di orologi robusti e pronti per la missione per gli alleati. Ora, più di 80 anni dopo, stiamo collaborando con il marchio Jeep e mettendo in risalto la nostra eredità militare condivisa in un’impresa davvero speciale”.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione davvero unica che parla di un’eredità condivisa di valori comuni e di una storia leggendaria nei nostri orologi Jeep x Marathon Officer e SAR”, ha affermato Kim Adams House, responsabile delle licenze e del merchandising presso Stellantis, Nord America. Questi orologi non servono solo a indicare l’ora: raccontano la storia di due marchi che si uniscono sulla base di valori condivisi e di un utilizzo mirato per i consumatori, unendo “Jeep People” e “Watch People”. Entrambi i marchi Jeep e Marathon si sono costruiti una reputazione di assoluta affidabilità, quindi, sia che tu stia percorrendo la strada in Jeep o percorrendo il terreno a piedi, puoi fare affidamento su questi marchi per aprire la strada come veri partner e compagni che consentono ai consumatori di “andare” ovunque e fare qualsiasi cosa’.”

Su ciascuno dei fondelli in acciaio inossidabile è presente un’incisione del motto lifestyle del marchio Jeep, “Go Anywhere, Do Anything”, oltre a tutte le informazioni tecniche richieste. Ogni orologio è inoltre decorato con le parole “Since 1941” per onorare la storia militare condivisa tra i due marchi e presenta un numero di serie univoco, nonché un logo personalizzato Jeep x Marathon. Tutti e quattro gli orologi collaborativi sono dotati di confezione in latta in edizione limitata.

La collezione Jeep x Marathon è disponibile per l’acquisto a partire da oggi esclusivamente su Marathonwatch.com e presso selezionati rivenditori autorizzati. Per ulteriori informazioni sulla collezione Jeep x Marathon o sul marchio Marathon Watch, visita marathonwatch.com e segui @MarathonWatch su Instagram, Facebook e @MarathonWatchCompany su YouTube.