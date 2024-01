Ram Rampage: la gamma si amplia con la nuova versione Bighorn

Il lancio del Ram Rampage Bighorn in Uruguay si posiziona come un evento importante per il brand americano, segnando l’espansione della sua gamma di pick-up in un mercato in crescita come quello sudamericano. Questa nuova versione, pur essendo un modello di ingresso, presenta caratteristiche interessanti che meritano un’analisi dettagliata.

Il nuovo Rampage Bighorn si distingue per un’estetica più essenziale rispetto alle altre varianti. La griglia frontale elimina gli elementi cromati, preferendo un design più sobrio e funzionale.

Ram Rampage: in Uruguay debutta la nuova variante Bighorn

Questo approccio si estende a cerchi, maniglie delle portiere e paraurti posteriore. È interessante notare il cambio di branding, con il logo Ram che prende il posto della scritta Rampage tradizionalmente posizionata sulla base delle portiere.

Dal punto di vista tecnologico, il nuovo allestimento Bighorn non delude sicuramente. È dotato di un display per il cruscotto da 10.3 pollici e un sistema di infotainment con schermo da 12.3 pollici, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay.

Altre dotazioni di serie includono retrocamera, avviamento tramite pulsante, climatizzatore bizona, fari e fanali a LED, ricarica wireless per i dispositivi compatibili e freno di stazionamento elettronico.

Sotto il cofano, il Ram Rampage Bighorn uruguaiano nasconde ospita un motore turbodiesel da 2 litri da 170 CV di potenza e 380 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 9 marce e alla trazione integrale. Queste specifiche sono condivise con la versione Laramie, posizionandola in una fascia di mercato appena superiore.

Per quanto riguarda la sicurezza, la versione Bighorn non include alcuni dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) presenti nelle varianti più costose, come l’allarme di frenata d’emergenza e il rilevamento di pedoni e ciclisti, il che potrebbe influire sulla sua percezione tra i consumatori più attenti alla sicurezza.

Confrontando l’allestimento Bighorn con il top di gamma R/T, dotato del motore turbo benzina Hurricane da 2 litri e 272 CV, è evidente che Ram mira a coprire un ampio spettro di esigenze e preferenze dei consumatori. Il prezzo di partenza per il Ram Rampage Bighorn in Uruguay è di 59.490 dollari (54.260 euro).