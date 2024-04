Ram 1500 RHO è stato svelato: prime immagini del nuovo pickup

Ram 1500 RHO è stato svelato nelle scorse ore. Il nuovo modello consolida ancora una volta Ram Truck come marchio leader dei pikcup del Nord America. Il modello offre il miglior rapporto qualità-prezzo con più potenza per dollaro ($ 129,60) rispetto a qualsiasi altra offerta fuoristrada. “Il Ram 1500 RHO del 2025 è l’ultimo risultato di un’incessante ricerca per ingegnerizzare, progettare e fornire un pickup che si inserisce nel segmento a testa bassa”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram di Stellantis. “Tutto ciò che abbiamo imparato sviluppando ogni modello della leggendaria gamma Ram ci ha portato al pick-up leggero più capace, che offre il miglior rapporto qualità-prezzo con più potenza per dollaro rispetto a qualsiasi altro modello fuoristrada.”

Nelle scorse ore Stellantis ha svelato il nuovo Ram 1500 RHO

Il Ram 1500 RHO è alimentato dal nuovissimo motore Hurricane High Output (H/O) Straight-Six Turbo (SST) da 3,0 litri della famiglia Stellantis Hurricane Twin-turbo. Il motore Hurricane High Output da 3,0 litri ha una potenza nominale di 540 cavalli, garantendo un maggiore risparmio di carburante e minori emissioni, generando allo stesso tempo più potenza e coppia rispetto ad altri motori V-8 aspirati e a sei cilindri potenziati nel segmento dei veicoli leggeri.

Il nuovo Ram 1500 RHO 2025 si distingue dal resto della gamma con un aspetto aggressivo e un design del corpo a clessidra. Il modello dispone di una capacità di traino massima di 8.380 libbre e un carico utile massimo di 1.520 libbre. Costruito a Sterling Heights, nel Michigan, l’arrivo è previsto nei concessionari nel terzo trimestre del 2024 e negli USA il modello parte da $ 69.995, Gli ordini sono già aperti ora. Il nuovissimo motore Hurricane H/O SST da 3,0 litri è il sei cilindri più potente del segmento. Una trasmissione automatica a otto velocità offre cambi di marcia rapidi e precisi sia in condizioni di guida normali che ad alte prestazioni.

Un sistema di aspirazione dell’aria ad alto flusso è dotato di un condotto sul cofano che drena l’acqua e filtra i detriti che non raggiungono il motore e aiuta il camion a respirare solo aria pulita e fresca. Un filtro dell’aria radiale ad alta capacità è alloggiato in una scatola dell’aria aperta che consente un facile accesso per una rapida pulizia sul campo.

Ram 1500 RHO presenta un nuovo sistema di scarico diverso dal resto della gamma Ram 1500. Questo sistema di scarico incorpora un sistema Sport Tune a bassa restrizione con veri doppi tubi che corrono dalla parte anteriore a quella posteriore. Un sistema di sospensione anteriore indipendente con smorzamento attivo delle prestazioni utilizza alluminio ad alta resistenza per mantenere robustezza e durata complessive. Il sistema di sospensione anteriore indipendente comprende esclusivi bracci di controllo anteriori superiori e inferiori realizzati in alluminio forgiato con particolare attenzione agli angoli di incidenza e campanatura durante il ciclo delle sospensioni.

Gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2 utilizzano una struttura monopezzo lavorata con precisione composta da alluminio rigido per ridurre e dissipare il calore e regolare continuamente le forze di smorzamento per un controllo ottimale del corpo e l’isolamento del terreno. Gli ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni sono dotati di una robusta protezione dalla corrosione, con una finitura durevole e alette di raffreddamento direzionali allineate al flusso d’aria per un raffreddamento più efficace.

Il Ram 1500 RHO 2025 è dotato di un sistema di sospensione posteriore innovativo, durevole e unico. La maggiore escursione delle ruote offerta da RHO viene gestita senza ridurre l’area di carico nel letto. Lo smorzamento adattivo e il sistema di bobine a cinque bracci creano caratteristiche di guida confortevoli indipendentemente dal fondo stradale. Il Ram 1500 RHO offre oltre il 40% di escursione in più della ruota posteriore rispetto al resto della gamma Ram 1500. Il veicolo vanta un’altezza da terra di 11,8 pollici dovuta in parte a un aumento dell’altezza da terra di 2 pollici rispetto al resto della gamma 1500, insieme a pneumatici da 35 pollici.

Il Ram 1500 RHO combina nuove funzionalità, tecnologia e materiali autentici di prima qualità con prestazioni, qualità ai vertici della categoria, comfort e durata. Il team di progettazione degli interni ha scelto trame, colori e materiali di prima qualità, compresi i pannelli degli strumenti rivestiti a mano disponibili per un lusso inaspettato ovunque. Portando l’attenzione ai dettagli un ulteriore passo avanti, il veicolo presenta un badge personalizzato sulla console centrale con VIN specifico del veicolo e un badge “RHO” sul pannello degli strumenti lato passeggero.