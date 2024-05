Xiaomi ha in mente anche una supercar? Ecco come potrebbe essere

Negli ultimi giorni Xiaomi è stata al centro delle polemiche a causa del nome “Modena”. Questo nome, oltre a identificare la piattaforma della SU7, secondo indiscrezioni avrebbe potuto essere scelto per un nuovo veicolo del brand o per la versione europea della SU7. La scelta ha sollevato l’indignazione del sindaco di Modena, che ha dichiarato la sua ferma intenzione di contrastare qualsiasi tentativo di “appropriazione indebita” del nome della sua città. Tuttavia, l’azienda cinese ha subito chiarito la situazione, precisando che “Modena” è solo il nome di un progetto interno e non ha nulla a che fare con i suoi futuri modelli di auto. Resta comunque da capire la natura di questo progetto, che in molti ipotizzano possa essere una supercar in arrivo.

Xiaomi: ecco come potrebbe essere la sua prima supercar elettrica

Il debutto dell’azienda cinese nel settore automotive è stato un vero e proprio successo, con 50.000 ordini registrati in meno di 48 ore dalla presentazione della berlina elettrica. Il CEO ha già anticipato che entro la fine dell’anno si aggiungerà alla gamma anche un SUV, senza fornire però ulteriori dettagli dato che si tratta ancora di un “progetto segreto”.

Nei prossimi anni potrebbe aggiungersi alla gamma anche una supercar, anche se prima di vederla sulle strade probabilmente passerà qualche anno. Anche essendo una nuova arrivata nel settore, l’azienda ha realizzato una linea di produzione con i fiocchi, tanto da riuscire a produrre una SU7 ogni 70 secondi. Nel primo mese dall’inizio della produzione, infatti, l’azienda ha fatto uscire dalla fabbrica ben 10.000 unità e si è posta l’obiettivo di 100.000 consegne entro la fine dell’anno.

La sportiva di Xiaomi potrebbe essere la diretta concorrente di auto come Porsche 911. Alcuni designer si stanno divertendo a realizzare dei render cercando di immaginare il design della futura supercar cinese. Sicuramente non avremo aggiornamenti in tempi brevi, quindi per ora possiamo solo fare ipotesi su cosa ci riserva il futuro.