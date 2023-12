Fiat Titano SUV: sarà così la prossima novità della casa italiana?

Fiat Titano SUV è un render pubblicato nei giorni scorsi sul web dal designer e creatore digitale Kleber Silva. Questo ha immaginato come sarebbe una versione SUV del recente pickup di segmento D della principale casa automobilistica italiana che è stato lanciato in America latina. Fiat ha annunciato lo scorso anno che in futuro la sua gamma di SUV che attualmente comprende Fiat Pulse e Fiat Fastback si arricchirà con un terzo SUV di maggiori dimensioni.

In un render immaginato il design di un futuro Fiat Titano SUV con il quale la casa italiana potrebbe completare la sua gamma

Dunque questo Fiat Titano SUV potrebbe offrici una sorta di anteprima di quello che sarà questo futuro modello di Fiat in America Latina. Il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del 2025 anche se al momento notizie certe in proposito non ve ne sono. Con un modello di questo tipo Fiat potrebbe incrementare ulteriormente la sua leadership in Brasile. Ricordiamo infatti che la casa automobilistica torinese proprio ieri ha festeggiato tre anni di leadership ininterrotta in quel mercato che rimane nettamente il più importante dell’intero continente. Questo grazie ai suoi modelli che sono tra i più apprezzati in assoluto in quel paese.

Sono in molti a pensare che un Fiat Titano SUV o comunque un veicolo di questo tipo possa avere molto mercato in Brasile permettendo al brand italiano di conquistare nuove quote di mercato. Ovviamente si tratterebbe di una top di gamma per Fiat e in quanto tale rappresenterebbe il non plus ultra di tecnologia, prestazioni, spazio e design. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.