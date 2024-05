Nuova Lancia Ypsilon riporta il brand in Belgio e Lussemburgo

Inizia oggi la nuova era Lancia in Belgio e Lussemburgo, con la presentazione della nuova Lancia Ypsilon. Gli ordini per l’intera gamma della nuova auto di Lancia apriranno questo mese nei due paesi. Due le motorizzazioni disponibili, ibrida e 100% elettrica, per un’offerta completa, versatile ed efficiente, all’avanguardia nel segmento. Per il lancio di questo nuovo modello, Lancia si affiderà a 10 nuovi showroom in Belgio e Lussemburgo, oltre a 13 punti di assistenza post-vendita.

La nuova Lancia Ypsilon segna il ritorno del marchio in Belgio e Lussemburgo

La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina rappresenta la massima espressione di design, comfort e benessere a bordo di un’auto. Si distingue per l’utilizzo del colore Lancia Blu, simbolo della tradizione Lancia, sia all’interno che all’esterno della vettura, e un tessuto “Panno” in lana riciclata da Lancia sui sedili con disegno “cannelloni”, e il nuovo “tavolino” , un tavolino multifunzionale firmato Cassina, utilizzato per la prima volta in un’auto per creare uno spazio caldo e accogliente.

Il modello elettrico vanta fino a 403 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, best in class nel segmento B delle berline premium, e può percorrere 100 km con una carica in meno di 10 minuti. Tecnologicamente avanzato e facile da usare, è dotato dell’interfaccia virtuale SALA, la prima su un veicolo Stellantis prodotto in serie.

La nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di Stellantis nel segmento B premium e il primo dei tre modelli previsti nel piano strategico del marchio, che comprende un’ambiziosa strategia di elettrificazione, una nuova rete di vendita e una nuova identità di marca.

Segnaliamo inoltre che Free2move Charge supporta la nuova Lancia Ypsilon con un ecosistema completo e integrato per la ricarica e la gestione dell’energia su misura, accessibile a tutti i clienti Lancia attraverso soluzioni semplici e competitive.

L’intera gamma della Nuova Lancia Ypsilon è ora disponibile con prezzi di listino a partire da 24.000 euro e con un’offerta economica in collaborazione con Stellantis Financial Services a partire da 229 euro al mese, inclusa garanzia 5 anni/75.000 km e soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox per modelli di motori elettrici.