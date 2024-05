Fiat Pandina 2024: nuovo avvistamento in strada

Fiat Pandina 2024 è stata nuovamente avvistata in strada nelle scorse ore in Italia come si evince dalle foto scattate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr. In attesa dello sbarco in concessionaria dunque la nuova versione di Panda torna a mostrarsi in strada. Si nota uno stile simile a quello della versione Cross con la scitta Pandinasulla fascia nera para colpi nei pressi della ruota posteriore.

Nuove foto spia in strada per Fiat Pandina 2024 che a breve sarà in concessionaria

Fiat Pandina 2024 rispetto all’attuale versione di Panda si distingue principalmente per alcune novità presenti nel suo abitacolo. Ci riferiamo a cose tipo un nuovo sistema di infotainment, un inedito cruscotto e la presenza di ADAS che come sappiamo saranno obbligatori in Europa a partire da giorno 1 luglio 2024. Al momento non è ancora chiaro quando effettivamente questa auto farà il suo debutto. C’è chi pensa agli inizi del prossimo mese di luglio e chi invece scommette che Fiat aspetterà l’1 luglio per lanciare sul mercato la sua nuova auto.

Per quanto riguarda il prezzo di Fiat Pandina 2024, non ci sono informazioni disponibili al momento, ma potrebbe essere plausibile che la versione di base abbia un prezzo leggermente superiore rispetto alla versione attuale, che è quotata a 15.500 euro. È probabile che il prezzo sia incrementato di un paio di migliaia di euro, raggiungendo i 17.500 euro, anche se potrebbero esserci sconti promozionali al momento del lancio. Questo aumento di prezzo è giustificato dalle nuove caratteristiche introdotte nel modello.

Ricordiamo infine che oltre a Fiat Pandina 2024, gli occhi di appassionati e addetti ai lavori sono puntati al prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui quasi certamente farà il suo debutto ufficiale la nuova Fiat Panda 2024 che come sappiamo sarà un B-SUV lungo circa 4 metri che per diversi anni convivrà insieme all’attuale Panda nella gamma della principale casa automobilistica italiana.