Fiat Titano: in un video mostrati gli interni del nuovo pick-up

Continuando le rivelazioni sul suo futuro pick-up di segmento D, Fiat ora mostra le immagini degli interni del nuovo modello in un altro teaser. Con grande comfort, tecnologia e materiali di alta qualità, gli interni della Fiat Titano saranno perfetti per la vita quotidiana del guidatore.

Fiat in un video ha mostrato le immagini degli interni del nuovo Fiat Titano

Il video mostra il “welcome movement” di Fiat nel cluster digitale e nel grande centro multimediale con le immagini della telecamera a 360°. Vengono inoltre svelati i dettagli della consolle centrale rivolta verso il guidatore, a dimostrazione del fatto che Fiat Titano dispone, tra le altre funzioni, del bloccaggio del differenziale posteriore e dell’Hill Assist Descent Control.

Nel teaser compaiono anche il cambio automatico con pulsanti per l’attivazione delle funzioni Sport ed Eco, così come il selettore della modalità di trazione. I sedili vengono mostrati per la prima volta, con rivestimenti e cuciture in pelle di alta qualità che esaltano il design degli interni, oltre alla regolazione elettrica che garantisce un comfort extra. Per completare, anche il volante è in pelle e riporta la scritta Fiat.

Da oggi sarà attivo anche l’hotsite di Titano: http://www.fiat.com.br/titano.html . Chi fosse interessato a maggiori dettagli sul futuro pick-up Fiat può registrarsi e ricevere maggiori informazioni, oltre a guardare i teaser già rilasciati.

Ricordiamo che Fiat Titano è un nuovo pick-up di segmento D, che sarà lanciato dalla Fiat nel 2023 per il mercato sudamericano. La vettura si affiancherà ai già esistenti Fiat Toro e Fiat Strada, che sono dei pick-up di segmento C e B, rispettivamente. La Fiat Titano mira a conquistare una fetta di mercato importante in Brasile e negli altri paesi del Sudamerica, dove i pick-up sono molto richiesti sia per uso professionale che per uso ricreativo.

La Fiat Titano è frutto delle sinergie tra la Fiat e la Peugeot, che fanno parte del gruppo Stellantis. La Fiat Titano si basa infatti sulla Peugeot Landtrek, un pick-up lanciato nel 2020, con cui condivide la piattaforma, i motori e gran parte della carrozzeria. La Fiat Titano si differenzia dalla Peugeot Landtrek per alcuni dettagli stilistici, come la calandra con il logo del leone e il tricolore italiano, i fari anteriori e posteriori e i cerchi in lega.