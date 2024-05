Lamborghini Urus SE e Urus EV: il futuro del lusso non segue rivali

Lamborghini guarda al futuro con l’Urus SE e Urus EV, due nuovi modelli ibridi e completamente elettrici che ridefiniranno il concetto di SUV di lusso. Senza preoccuparsi della concorrenza, neanche di quella agguerrita della Ferrari Purosangue, il marchio del Toro punta su un percorso autonomo, forte della sua identità unica e di un pubblico affezionato.

Tra i SUV di lusso nel mercato, la Lamborghini Urus non teme la concorrenza. Infatti, non si lascia intimidire nemmeno da pezzi pregiati come la Ferrari Purosangue. Ciò, è stato confermato dal capo della ricerca e sviluppo della casa costruttrice del Toro, Rouven Mohr. Il direttore tecnico ha infatti confermato la strategia del marchio di riporre grande concentrazione sul proprio pubblico di successo, pur spostandosi leggermente verso l’alto con l’arrivo del modello in versione EV nel 2029.

Mohr ha spiegato chiaramente che il segmento dei SUV di lusso è in forte crescita e che al momento sembra esserci spazio per tutti i marchi. Lamborghini, in questo senso, ha raggiunto un traguardo importante nel 2023, superando le 10.000 unità vendute, con il prezioso contributo del grande successo ottenuto dell’Urus. E non solo, dato che Lamborghini ha fatto registrare un primo trimestre del 2024 da urlo, con un record storico di consegne: ben 2.630 bolidi in tutto il mondo.

La strategia messa in atto non è quella di inseguire i rivali: Lamborghini infatti punta più a differenziarsi. Mohr, sostiene a gran voce che sia più importante per un marchio e i suoi modelli trovare il proprio posto. L’Urus, in questo senso, è entrata nel mercato automobilistico come forte punto di riferimento, con la sua combinazione unica di prestazioni, lusso e versatilità.

Pertanto, anche l’arrivo della Urus EV non stravolgerà sicuramente il posizionamento del modello. Sarà ovviamente un’auto costosa, ma pare che il prezzo non raggiungerà quello della Purosangue. L’obiettivo è sicuramente quello di continuare ad attrarre il suo pubblico di riferimento, composto per lo più da appassionati che cercano un’esperienza di guida unica e inimitabile

L’Urus SE combina un potente motore V8 a un motore elettrico, per un totale di 800 CV e 900 Nm di coppia, andando a superare addirittura i 725 CV della rivale Ferrari Purosangue. Inoltre, vanta un’autonomia in modalità solo elettrica di 60 km. Anche il design è stato rinnovato con un cofano più lungo che va ad eliminare il pannello di riempimento in plastica e una sezione nera in mezzo ai fari posteriori che mira a richiamare le linee aggressive delle supercar Lamborghini.