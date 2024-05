Jeep Avenger, le promozioni attive nel mese di maggio

Il nuovissimo Jeep Avenger ha già conquistato l’interesse di diverse migliaia di italiani. Sarebbero circa 13 mila gli esemplari venduti nel nostro Paese nei primi quattro mesi del 2024. Fino al mese di aprile il Jeep Avenger, infatti, è risultato essere il B-SUV più venduto in assoluto battendo nella categoria tutti i tipi di motorizzazioni.

Ricordiamo che il SUV compatto della casa americana in Stellantis è prodotto in Polonia a Tychy e dispone di diversi proposte sul fronte delle motorizzazioni. Per l’Avenger si può scegliere tra l’elettrico al 100 per cento, un 1.2 a benzina da 100 CV e l’E-Hybrid con trasmissione automatica. Quanto costa questo B-SUV di Stellantis e che possibili offerte ci sono in questo mese? Andiamo a vedere le promozioni di maggio.

Ricordando sempre la scelta vasta tra benzina, ibrido oppure elettrico, il Jeep Avenger può essere ordinato online a partire da 23.300 euro nella sua versione benzina Longitude, con uno sconto di 1.200 euro rispetto al prezzo di listino standard. Tale prezzo è disponibile grazie alla promozione “Excellence Lease Promo”, che prevede 35 rate mensili da 149 euro con un primo anticipo di 7.041,53 euro. Il valore di riscatto è di 15.707,85 euro, mentre TAN e TAEG si attestano rispettivamente al 6,45% e all’8,38%.

Per l’Avenger E-Hybrid il prezzo promozionale parte da 25.600 euro con 35 rate mensili da 148,85 euro, primo pagamento da 7.828,53 euro e valore di riscatto di 17.548,75 euro (TAN 6,45% TAEG 8,22%).

Per quanto riguarda l’Avenger Elettrico, invece, il prezzo parte da 32.700 euro senza opzione di rottamazione, oppure 30.700 euro con rottamazione. Il primo pagamento d’anticipo è di 10.527,53 euro, con un valore di riscatto di 20.878,35 euro. I 35 pagamenti rateali mensili previsti dal piano rimangono fissi a 149,73 euro, ma in questo caso gli interessi sono inferiori: si ha un TAN del 3,75% e un TAEG del 5,08%.

Tutte queste offerte sono valide fino al 31 maggio 2024, ma bisogna ricordare che a breve partiranno i nuovi incentivi auto del 2024 che includeranno un aumento del contributo statale. Per coloro che preferiscono un leasing “puro”, Jeep mette a disposizione ulteriori promozioni su Avenger Elettrico ed E-Hybrid fino al 20 maggio 2024.