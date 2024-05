Grande successo per Fiat ad Agrishow 2024: le vendite aumentano del 21%

La partecipazione di Fiat ad Agrishow, la più grande fiera di tecnologia agricola dell’America Latina, può essere considerata un successo. Il marchio torinese ha portato per la prima volta all’evento l’ultimo nato della sua famiglia, il Nuovo Fiat Titano, e ha anche aumentato il numero delle vendite in fiera, con una crescita del 21% rispetto all’edizione precedente.

Fiat aumenta le vendite e anche le prenotaziomni per i test drive ad Agrishow 2024

Con focus sulla Titano, che insieme alla Strada e al Toro, sono state le vetture ufficiali della 29esima edizione di Agrishow, un successo anche per il test drive del marchio in fiera. Quest’anno la Fiat ha allestito un circuito esclusivo per i pick-up e ha avuto circa mille prenotazioni, il 52% in più rispetto all’edizione dello scorso anno.

Il modello più richiesto per i test non poteva essere un altro: il Titano, disponibile per la prima volta in prova su strada in una fiera. Da segnalare che i visitatori hanno potuto contare su un circuito esclusivo per sperimentare tutta la capacità del pick-up Fiat del segmento D. Il percorso è stato pianificato con sfide progettate per mettere alla prova le tue abilità in condizioni 4×4, tra cui inclinazione, pendolo, torsione e trasposizione.

Chi ha visitato lo stand Fiat all’Agrishow ha inoltre potuto vedere da vicino praticamente l’intera gamma del marchio. Oltre ai pick-up, in esposizione anche la linea Fiat Professional, con Fiorino, Scudo e Ducato. Presente anche lo scorpione più famoso del mondo con la Pulse Abarth e la Fastback Abarth.

“Il successo di Fiat ad Agrishow è superiore alle aspettative, poiché si tratta di un marchio che offre una gamma completa di modelli in grado di soddisfare le esigenze dell’agroalimentare e del suo pubblico, sia per le attività legate al lavoro nei campi che per il tempo libero. Tanto che è il marchio con la maggiore copertura nel segmento dei pick-up e mantiene la leadership nella categoria da 20 anni. Inoltre dispone anche della linea Fiat Professional, con Fiorino, Scudo e Ducato, tre opzioni di furgone per completare la catena logistica aziendale”, sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.

La Fiat ha approfittato della fiera per presentare al pubblico agricolo altre due importanti novità. Uno di questi è il cosiddetto Piano Agricoltore, un programma con condizioni di finanziamento speciali, scadenze, tariffe interessanti e date di pagamento alternative pensato per i produttori rurali.

Per finire, il marchio ha annunciato una partnership senza precedenti con New Holland, una rinomata azienda di macchine e soluzioni agricole. Questa unione sarà presente in diversi ambiti, come la comunicazione, le campagne pubblicitarie, le attivazioni dei consumatori e le fiere agricole. Per concretizzare la sinergia tra i due marchi, Fiat, in collaborazione con Mopar, il marchio di ricambi e accessori originali di Stellantis, ha sviluppato la Titano New Holland, una concept car unica che si è distinta come una delle principali attrazioni nel settore agricolo del marchio.