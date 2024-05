Lamborghini vinile: collaborazione con Technics per un’esperienza sonora da brivido

Questa volta non parliamo di una un nuova supercar Lamborghini sfrecciante, ma di una sorpresa altrettanto unica del Toro di Sant’Agata. Lamborghini ha unito le forze con Technics, leader mondiale nell’audio di alta qualità, per creare un giradischi in edizione limitata che ridefinisce il concetto di musica. ecco che arriva Technics for Automobili Lamborghini SL-1200M7B: non si tratta solo di un giradischi, è un’opera d’arte che combina l’inconfondibile design di Lamborghini con l’eccellenza sonora di Technics.

Lamborghini e Technics: nasce un’icona della ‘musica’ V12

Che cosa succede quando eccellenza sonora e design automobilistico di lusso si incontrano? Technics, azienda di proprietà di Panasonic Corporation, ha collaborato con Automobili Lamborghini per la creazione di un giradischi a trazione diretta SL-1200M7B. Questa straordinaria partnership è mirata all’innovazione audio pluriennale di Technics con il fascino che si distingue sempre e la grande passione per le alte prestazioni di Lamborghini.

Technics, è un marchio sinonimo di apparecchiature audio professionali dal 1965. Nel tempo è stato in grado di rivoluzionare il mondo dei DJ. Infatti, con l’introduzione del suo giradischi SL-1200 nel 1972, ha segnato una svolta epocale con un modello che rimane ancora oggi uno standard nel settore. Considerata questa ricca storia, la scelta di Lamborghini di collaborare con Technics per il suo primo giradischi con marchio mira a sottolineare un impegno condiviso per la qualità, l’innovazione e la precisione.

Il Technics for Automobili Lamborghini SL-1200M7B rappresenta un’evoluzione avanzata dei modelli SL-1200MK7/SL-1210MK7, con diversi miglioramenti su misura per soddisfare sia gli audiofili che gli appassionati di Lamborghini. Tra le caratteristiche principali troviamo un motore a trazione diretta senza nucleo per una rotazione stabile e precisa, tre velocità di riproduzione: 33, 45 e 72 giri/min. Inoltre, possiamo trovare anche un cabinet ad alta rigidità che elimina le vibrazioni indesiderate e un braccio ad alta sensibilità per una lettura accurata e dettagliata dei solchi del vinile.

Il design del giradischi SL-1200M7B è composto di diversi elementi ispirati allo stile inconfondibile di Lamborghini. Tra questi spiccano sicuramente i motivi a forma di Y, elemento che distingue il marchio automobilistico, il logo Lamborghini che si posiziona su un elegante inserto in fibra di carbonio. Infine, delle diverse scelte di colore in arancione, verde o giallo, che ovviamente richiamano gli schemi di verniciatura delle Lamborghini.

In aggiunta al suo design accattivante, il giradischi include anche un disco in vinile da 12 pollici con i boati dei rinomati motori V12 di Lamborghini. Questo disco non punta solamente a celebrare l’abilità ingegneristica del marchio automobilistico.

Infatti, ruba la scena anche visivamente con l’immagine della ruota Revuelto stampata sul vinile. Proprio la Lamborghini Revuelto, è stata grande protagonista nel primo trimestre del 2024. Sold out per i prossimi due anni, con 2.360 pezzi consegnati in tutto il mondo e un fatturato di quasi 700 milioni di euro, soltanto nei primi tre mesi dell’anno corrente.

La collaborazione tra Technics e Lamborghini nasce da una filosofia che le due aziende condividono. Stiamo parlando di voler superare i confini tecnologici e di avere la possibilità di offrire prodotti che rappresentino il massimo per quanto riguarda prestazioni e innovazione. Il sistema giradischi a trazione diretta Technics for Automobili Lamborghini SL-1200M7B ne è la prova tangibile, un perfetto mix tra l’eccellenza sonora e il design del Toro di lusso.