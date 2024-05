Stellantis corre in Borsa dopo la notizia di maggiori dazi alle auto cinesi negli USA

Arrivano buone notizie da Piazza Affari per Stellantis. Il titolo del gruppo automobilistico dopo i cali dei giorni scorsi torna a crescere grazie alla notizia dei maggiori dazi previsti dagli USA per le auto cinesi. L’attuale quota dei dazi infatti dovrebbe quadruplicare e questo finirà inevitabilmente per ripercuotersi sulle vendite di queste auto.

I dazi sulle auto cinesi quadruplicano negli USA e il titolo di Stellantis torna a correre in Borsa

Di ciò potrebbe beneficiarne proprio Stellantis e dunque il titolo del gruppo automobilistico torna a correre in borsa. Secondo fonti giornalistiche, vi è la possibilità che anche l’Europa possa introdurre o aumentare le tasse sulle importazioni dalla Cina. In particolare, si segnala che la Germania e i costruttori tedeschi stanno opponendosi a questa eventualità, poiché la Cina rappresenta una percentuale significativa, tra il 20 e il 30 per cento, delle loro vendite. D’altra parte, si sottolinea che Stellantis e Renault hanno una esposizione limitata o addirittura nulla in questo senso.

Altra cosa che contribuisce alla crescita del titolo sono le notizie che arrivano dal mercato. Le vendite di auto elettriche e a basse emissioni sono in crescita nei primi 4 mesi dell’anno per Stellantis. Attualmente, il titolo a Piazza Affari si attesta intorno ai 21 euro, registrando una salita di circa il 3,7 per cento. Questo è certamente un’ottima notizia per il Gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares, specialmente considerando le significative cadute dei giorni precedenti.

Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer ha commentato: “Il positivo trend delle vendite, il solido portafoglio ordini e il miglioramento dell’acquisizione degli ordini indicano un impatto positivo anche nel secondo trimestre. Con il lancio di oltre 25 nuovi modelli realizzati in Europa per tutti i marchi, prevediamo un ulteriore slancio nel corso dell’anno”.