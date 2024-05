Nuova Alfa Romeo Brera: sarà lei la nuova opzione del Biscione per il segmento C?

Nel corso di una recente intervista il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha parlato dei sogni futuri relativi alla casa automobilistica del Biscione. Al momento oltre a Junior le uniche certezze infatti sono le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che vedremo nel 2025 e nel 2026. Dal 2027 in poi ancora nulla è deciso. Imparato ha detto che gli piacerebbe vedere una nuova Duetto ma che è molto difficile perchè avrebbe poco mercato. Secondo il CEO è molto più probabile l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Brera.

Imparato pensa che sia più facile l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Brera piuttosto che di una nuova Duetto

Si tratterebbe di una berlina coupè di segmento C che dunque potrebbe prendere il posto che un tempo era di Alfa Romeo Giulietta e affiancare così Alfa Romeo Tonale offrendo un’alternativa altrettanto valida a chi non ama i SUV e i crossover. Imparato ha anche aggiunto che la nuova Alfa Romeo Brera o come comunque si chiamerà questo futuro modello del Biscione oltre che in versione coupé potrebbe arrivare anche in variante cabrio. Ad ogni modo l’arrivo di questo modello non è ancora certo. Molto dipenderà da come andranno le cose con le nuove Alfa Romeo Junior, Stelvio e Giulietta. Se le vendite di queste auto premieranno la casa automobilistica del Biscione allora un modello di questo tipo potrebbe realmente arrivare dal 2027 in poi.

Imparato ha ammesso infatti di non aver ancora deciso quali modelli arriveranno dal 2027 in poi. A proposito di una nuova Alfa Romeo Brera qui vi mostriamo un render realizzato qualche anno fa dal designer e creatore digitale Mirko del Prete che immaginava così la futura vettura dello storico marchio milanese.

Nuova Alfa Romeo Brera

Vedremo se davvero una novità di questo tipo potrà realmente entrare a far parte della gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni. Quello che pare certo è che si tratterebbe certamente di un regalo gradito dai numerosi fan della casa automobilistica milanese.