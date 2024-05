Fiat avvia una raccolta fondi per le vittime dell’alluvione in Brasile

Nell’ambito del suo impegno per avere un impatto positivo sull’intera comunità che la circonda, Fiat, attraverso il progetto Comunità, inizia a promuovere azioni a favore delle persone colpite dalle forti piogge che hanno colpito il Rio Grande do Sul in Brasile. Attraverso la campagna “A Paixão é Solidária”. Il marchio torinese sta organizzando azioni di coinvolgimento con la propria rete di rivenditori e dipendenti Stellantis, incoraggiando le persone a donare cibo e prodotti per l’igiene personale e la pulizia, che saranno destinati alle persone colpite dalle inondazioni nello stato.

Fiat, attraverso la campagna “A Paixão é Solidária”, si mobilita in solidarietà con la popolazione colpita in Brasile

Iniziata giovedì 9 maggio, la campagna si svolge in quasi 300 concessionarie Fiat negli stati di San Paolo (115 negozi), Paraná (37), Rio de Janeiro (35), Minas Gerais (56), Santa Catarina (34), Bahia (28), Pernambuco (17) e Distrito Federal (11), che fungono da punti di raccolta degli articoli donati. Nel Rio Grande do Sul parteciperanno all’azione anche 43 concessionarie fuori dalle zone colpite.

Il marchio utilizzerà inoltre i suoi social network, la capillarità della rete e il coinvolgimento dei propri dipendenti per promuovere il canale ufficiale del Governo dello Stato del Rio Grande do Sul per le donazioni. Il programma Comunità è un’iniziativa del marchio Fiat in Brasile, che dal 2021 ha nel suo DNA la rilevanza sociale, a sostegno della comunità. L’iniziativa si compone di tre pilastri: Sostenibilità, Diversità e Sociale. Esistono diversi progetti e azioni che aiutano a promuovere impatti positivi su tutta la popolazione.

Nel 2023, Fiat Comunità ha portato avanti altre iniziative, come A Paixão é Solidária , in cui 29 tonnellate di cibo, vestiti e prodotti sono stati donati alle persone colpite dalle piogge sulla costa nord di San Paolo nel febbraio dello scorso anno. Nel mese di settembre, la campagna ha anche raccolto diversi beni, come cibo e prodotti per l’igiene personale e la pulizia, per la popolazione del Rio Grande do Sul, vittima di un ciclone extratropicale che ha colpito la regione. Inoltre, si è tenuta anche la seconda edizione della campagna A Paixão Aquece, che ha aiutato quasi 30 mila persone.