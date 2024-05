Jeep Recon 2025, le ultime dall’elettrico sulle orme del Wrangler

Gli ordini per la Jeep Recon nella proposta elettrica del 2025 saranno aperti verso la fine del 2024. Il Recon in arrivo rappresenterà il secondo veicolo elettrico a batteria (tipologia nota come BEV, ovvero esclusivamente elettrico) di Jeep. Il primo, negli Stati Uniti, era stato il Wagoneer S completamente elettrico di quest’anno.

Il Recon è pensato per l’esperienza da vero fuoristrada, ma non prenderà il “posto” del Wrangler elettrico, la cui uscita è prevista più avanti. Da Stellantis hanno comunque chiarito i piani e gli obiettivi per l’elettrificazione. Dopo aver introdotto il Jeep Wrangler 4xe ibrido plug-in (PHEV) nel 2021, Stellantis ha delineato la sua “offensiva di prodotti completamente elettrici” per Jeep nell’ultima parte del 2022, con l’obiettivo di diventare il leader globale dei SUV a zero emissioni.

Jeep, infatti, punta a proporre modelli elettrificati per l’intera gamma di veicoli negli Stati Uniti entro il 2025. La strategia include veicoli elettrici a batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV). L’obiettivo è che i BEV costituiscano il 50 per cento delle vendite negli Stati Uniti e il 100 per cento delle vendite in Europa entro il 2030.

Il nuovo Recon elettrico richiama lo stile del Wrangler, almeno per quello che si nota nelle immagini rilasciate più recentemente. Sarà dotata del sistema di gestione della trazione Jeep Selec-Terrain, della tecnologia degli assali e-locker, di protezione sottoscocca, di ganci di traino e pneumatici da fuoristrada. Ci sono, inoltre, porte e vetri rimovibili, oltre a un tetto elettrico one-touch.

Non è ancora chiaro se il parabrezza sia pieghevole o se anche il tetto sia removibile. È certo che, come il resto della gamma Jeep, tutto riconduce sempre a un’esperienza off road. Il Recon potrebbe attrarre quegli “avventurieri” non proprio duri e puri. D’altronde, non avrà le capacità estreme da off-road del Wrangler né la robustezza della sua struttura.

Il Recon è basato sulla piattaforma Stellantis STLA Large, avrà sospensioni indipendenti su entrambi gli assi e prestazioni eccellenti per chi cerca il fuoristrada elettrico divertente. Stellantis ha programmato un Wrangler BEV per il 2028, oltre a un aggiornamento del Wrangler 4xe, l’ibrido, nel 2025.

Non sono disponibili dettagli sui prezzi. Si spera che il prezzo del Recon elettrico possa essere inferiore al prezzo attuale del Wrangler ibrido, circa 80mila euro.