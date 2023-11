Fiat Fastback raggiunge le 50 mila unità prodotte

La storia di Fiat Fastback è iniziata con una concept car presentata al Salone di San Paolo 2018. Apprezzata in tutto il mondo per il suo design affascinante e le linee decise, è diventata subito un successo di pubblico e media. Tanto che Fiat decise di lanciare la sua versione di produzione nel 2022, con il concept che è servito da ispirazione per il suo sviluppo. Ora, il primo SUV Coupé di Fiat torna a fare storia, questa volta con il traguardo delle 50 mila unità prodotte.

“Fiat Fastback è un veicolo che esemplifica perfettamente lo scenario attuale della Fiat, soprattutto per quanto riguarda la percezione del valore del marchio e dei suoi prodotti. Riunisce un design unico, il comfort, tutta la funzionalità del suo bagagliaio da 600 litri, la tecnologia e le prestazioni dei motori Turbo 200 e Turbo 270. Per finire, la famiglia Fastback si allarga e ha appena guadagnato un nuovo membro: la Nuova Abarth Fastback, che apporta al modello una proposta ancora più sportiva. Il nostro SUV Coupé sta già facendo la storia”, ha commentato Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America.

Sviluppata e prodotta presso lo Stellantis Betim Automotive Complex (MG), la Fastback ha debuttato sul mercato brasiliano come uno dei più grandi lanci Fiat degli ultimi tempi. Inoltre, questo veicolo è stato responsabile dell’inserimento della Fiat in un nuovo mercato: quello dei SUV Coupé, essendo il primo veicolo del marchio a occupare uno spazio in questa categoria così esclusiva. È anche il top di gamma della linea autovetture Fiat in Brasile, gamma che diventa ancora più completa.

Infatti, come secondo SUV Fiat prodotto in Brasile, il Fastback si è unito al Pulse nel segmento di mercato che ha sempre più conquistato i consumatori brasiliani, aumentando la partecipazione di Fiat in questa categoria. Nel mese di ottobre, la casa torinese è stata leader nel segmento dei B-SUV al dettaglio con 5.720 unità e una quota del 18,3 per cento, in aumento del 14 per cento rispetto al mese precedente. Vale anche la pena ricordare che nel segmento dei SUV, Fiat contava 69.307 unità vendute nel 2023 fino al decimo mese dell’anno e una quota di mercato dell’11,1 per cento, che rappresenta una crescita del 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Disponibile in cinque versioni: Fastback Turbo 200 AT, Fastback Audace T200 AT, Fastback Impetus T200 AT, Fastback Limited Edition Powered by Abarth T270 AT e Fastback Abarth, il modello riunisce tutto ciò che il consumatore di SUV desidera di più, come l’abitacolo più grande del segmento, un bagagliaio ampio, una delle altezze rispetto al suolo più elevate tra i concorrenti, una posizione di guida alta e le prestazioni dei motori turbo. Oltre, ovviamente, ad avere un look unico esaltato dai concetti del rinomato design italiano.

Con solo un anno sul mercato, Fiat Fastback ha già una stanza piena di trofei. Il modello Fiat si è già assicurato titoli come Miglior SUV Nazionale ai Car Awards Brasil (dalla rivista Car), SUV compatto e highlight dell’anno al premio UOL Carros, Miglior National Sports Utility e Migliore auto dell’anno ai premi Top Car TV, SUV nel Trend Car 2023 e Miglior SUV/Crossover e Auto Abiauto nel premio Abiauto. Per completare la bacheca dei trofei della Fastback, è stata anche votata come Miglior SUV e auto compatta da Jornal do Carro nei premi Mobilidade Estadão, come SUV compatto in Carsughi L’Auto Preferita ed è stata riconosciuta dal portale Mecânica Online per il miglior design esterno.