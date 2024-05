Nuova Fiat Panda 2024: la versione elettrica potrebbe costare circa 6 mila euro con gli incentivi

Nuova Fiat Panda 2024 è la grande novità di quest’anno per quanto riguarda la principale casa automobilistica italiana. La vettura sarà svelata il prossimo 11 luglio 2024, nel giorno in cui Fiat festeggia il suo 125esimo compleanno. Questa auto come vi abbiamo già detto in molte occasioni sarà un modello fondamentale per il futuro della casa automobilistica torinese.

Prezzo davvero low cost per la nuova Fiat Panda 2024 nella versione elettrica da 200 km

La nuova Fiat Panda oltre a dare origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat sarà la prima auto elettrica low cost del marchio. Infatti questa auto avrà in gamma sia versioni termiche che elettriche al 100 per cento. La vettura nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e la sua produzione è stata affidata alla fabbrica di Kragujevac in Serbia. La versione entry level sarà dotata di motore a benzina e dovrebbe partire da meno di 15 mila euro al netto di incentivi.

Per quanto riguarda invece le versioni elettriche della nuova Fiat Panda, dovrebbero essere due. La prima ad arrivare sarà dotata dello stesso motore della recente Citroen e-C3. Si tratta del motore elettrico da 83 kW (113 CV) con batterie LFP da 44 kWh. Questa offre un’autonomia di circa 320 km. Il prezzo di questa vettura al netto di incentivi dovrebbe essere di circa 23 mila euro. Oltre a questa versione in un secondo momento dovrebbe arrivare anche un’altra elettrica al 100 per cento ancora più economica. Si tratterebbe di un’auto con un’autonomia di circa 200 km che quindi sarebbe perfetta per muoversi in città e nelle più immediate vicinanze.

A quanto pare questa versione della nuova Fiat Panda 2024 dovrebbe partire da un prezzo leggermente inferiore ai 20 mila euro, forse 19.900 euro. Se ciò fosse confermato significherebbe che questa auto, con gli attuali ecoincentivi previsti dal governo italiano che dovrebbero partire entro fine mese, costerebbe davvero poco. Questo in special modo per alcune categorie di acquirenti. Ci riferiamo a coloro i quali potranno usufruire del massimo incentivo da 13.750 euro.

Ricordiamo che per poter ottonere un simile incentivo occorre avere un ISEE inferiore ai 30.000 euro e avere un’auto da rottamare da Euro 0 a Euro 2. Di conseguenza tutti coloro che soddisfano tali requisiti e acquisteranno la versione elettrica da 20 mila euro della nuova Panda si ritroveranno a pagare poco più di 6 mila euro, un vero affare.

Ovviamente questi sono gli incentivi previsti quest’anno, mentre questa versione della nuova Fiat Panda 2024 non è detto che venga presentata a luglio. Anzi molto probabilmente si dovrà aspettare almeno un anno per il suo lancio. Tuttavia se questi incentivi saranno riproposti anche l’anno prossimo la vettura potrebbe effettivamente costare questa cifra sempre ammesso che le voci secondo cui costerà circa 20 mila euro siano corrette.