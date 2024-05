Nuova Alfa Romeo Duetto: ecco cosa ha detto Imparato a proposito del suo ritorno

Nuova Alfa Romeo Duetto è una di quelle auto di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della casa automobilistica del Biscione. Nel corso di una lunga intervista rilasciata nelle scorse ore a Il Messaggero, il CEO dello storico marchio milanese Jean Philippe Imparato ha parlato anche di questa vettura.

Ecco cosa ha detto il CEO Imparato a proposito del ritorno di una nuova Alfa Romeo Duetto

Imparato ha detto che l’idea di rivedere nella gamma del Biscione una nuova Alfa Romeo Duetto gli piace molto. Del resto si parla di una vera e propria icona che è stata capace negli scorsi decenni di conquistare gli Stati Uniti. Tuttavia Imparato ha detto che sarà davvero molto difficile rivedere un simile modello nella gamma della casa automobilistica milanese. Questo in quanto si tratta di un’auto ormai troppo di nicchia.

Imparato infatti ha detto che se si decidesse di fare una nuova Alfa Romeo Duetto già in partenza si saprebbe che al massimo da questa auto si potrebbero ottenere circa 15 mila immatricolazioni all’anno. Si tratta di un numero troppo basso che finirebbe per impedire un ritorno economico per il brand premium di Stellantis che non può permettersi di lanciare auto sapendo già che da queste potrebbero derivare delle perdite economiche.

Saranno dunque altre le auto che arriveranno in futuro dopo le confermate nuova Stelvio e Giulia nel 2025 e nel 2026. Si parla di un E-SUV e anche di una nuova vettura di segmento C una sorta di erede della Brera che potrebbe prendere il posto un tempo occupato da Alfa Romeo Giulietta.

L’unica speranza di vedere una nuova Alfa Romeo Duetto potrebbe essere quella del programma bottega attraverso cui lo scorso 30 agosto è stata lanciata la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Molto però dipenderà da quello che decideranno di fare gli stessi fan del Biscione che hanno acquistato le 33 unità messe a disposizione dal Biscione della nuova supercar. Qui vi mostriamo alcuni render che immaginano così una nuova Duetto.